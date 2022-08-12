Экономика и бизнес 12.08.2022 в 15:13

На стройках Бурятии работает всё больше местных жителей

Об этом рассказал директор строительной компании «СМИТ» Геннадий Доржиев
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Текст: Станислав Сергеев
На стройках Бурятии работает всё больше местных жителей
На стройках Бурятии увеличивается доля работников из числа местных жителей. Это отметил директор строительной компании «СМИТ» Геннадий Доржиев в недавнем интервью.

«Если раньше в наших бригадах были преимущественно выходцы из Китая и Средней Азии, то сегодня у нас только процентов 15-20% приезжих среди отделочников. У меня есть субподрядчик, который комплектует бригаду полностью из местных ребят», - рассказал Геннадий Доржиев.

Возросшую потребность в кадрах на местных предприятиях отмечал и глава Бурятии Алексей Цыденов в статье «Мы решаем кадровые и миграционные проблемы Бурятии», посвящённой проблемам трудовых ресурсов республики.

«Всем жителям Бурятии, кто задумывается приложить свои умения на долгий срок, я бы посоветовал обратить внимание на крупные предприятия республики. При дефиците кадров они сейчас держатся за персонал. Реальная зарплата в среднем не менее 60 тысяч рублей, и она растет. На стройке, опять же из-за дефицита кадров, зарплаты выросли в два раза по сравнению с 2019 годом. На авиазаводе с сентября прошлого года зарплату значительно повысили. Подобную картину мы наблюдаем у большинства серьезных предприятий», - пишет Алексей Цыденов.

Фото: hural-buryatia.ru
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