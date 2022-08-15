Экономика и бизнес 15.08.2022 в 10:14
Бурятия получит более 500 млн рублей дополнительного финансирования
Деньги направят по разным социально-экономическим отраслям от культуры до строительства
Текст: Нина Павлова
Глава Бурятии Алексей Цыденов проработал с Минфином распределение денежных средств. До конца этого года в регионе дополнительно будет выделено более 500 млн рублей по разным социально-экономическим направлениям от культуры до строительства, сообщил глава в своем Telegram-канале.
Алексей Цыденов рассказал, куда направят дополнительное финансирование. Так, на закуп лекарств, капремонт медучреждений, компенсацию врачам, приехавшим в 2022 году на работу в республику запланировано 156,2 млн рублей.
На разработку ПСД на строительство очистных в Тапхаре Иволгинского района и Сухой Кабанского района - 251,32 тыс. рублей и 600 тыс. рублей соответственно.
5,3 млн рублей выделят на строительство моста через р. Ока в поселке Боксон Окинского района.
На создание электронного каталога объектов нематериального культурного наследия народов Бурятии – более 1,2 млн рублей.
Также почти 1,3 млн выделят 11 домам-интернатам. Двум центрам помощи детям - 66,2 тыс. рублей на тесты на ковид. Дополнительно 365,3 тыс. рублей - на приобретение и установку поручней, тактильных табличек и азбуки, инвалидных колясок в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.
Иволгинский район получит 12,3 млн рублей на открытие МФЦ в поселке Поселье.
Также Управлению ветеринарии Бурятии будет выделено 19,9 млн рублей на субсидии для приютов, где содержатся бездомные животные.
Алексей Цыденов рассказал, куда направят дополнительное финансирование. Так, на закуп лекарств, капремонт медучреждений, компенсацию врачам, приехавшим в 2022 году на работу в республику запланировано 156,2 млн рублей.
На разработку ПСД на строительство очистных в Тапхаре Иволгинского района и Сухой Кабанского района - 251,32 тыс. рублей и 600 тыс. рублей соответственно.
5,3 млн рублей выделят на строительство моста через р. Ока в поселке Боксон Окинского района.
На создание электронного каталога объектов нематериального культурного наследия народов Бурятии – более 1,2 млн рублей.
«В республике сегодня проживает более 100 национальностей со своими уникальными традициями и обычаями. Задача – сохранить весь этот фольклор и традиции народного искусства. Планируется большая работа по сбору дополнительных материалов и оцифровке имеющихся»- добавил Алексей Цыденов.
Также почти 1,3 млн выделят 11 домам-интернатам. Двум центрам помощи детям - 66,2 тыс. рублей на тесты на ковид. Дополнительно 365,3 тыс. рублей - на приобретение и установку поручней, тактильных табличек и азбуки, инвалидных колясок в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.
Иволгинский район получит 12,3 млн рублей на открытие МФЦ в поселке Поселье.
«Чтобы снизить расходы жителей Баунтовского района на ЖКХ, компенсируем 16,7 млн рублей выпадающих доходов по электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями»- сообщил глава региона.
Также Управлению ветеринарии Бурятии будет выделено 19,9 млн рублей на субсидии для приютов, где содержатся бездомные животные.
«Выделяем приютам денежные средства второй год подряд на строительство и ремонт вольеров, ограждений, на строительство хоз. построек, на водоснабжение»- добавил Цыденов.
Тегиденьги финансирование