Бурятия получит более 500 млн рублей дополнительного финансирования

«В республике сегодня проживает более 100 национальностей со своими уникальными традициями и обычаями. Задача – сохранить весь этот фольклор и традиции народного искусства. Планируется большая работа по сбору дополнительных материалов и оцифровке имеющихся»

- добавил Алексей Цыденов.