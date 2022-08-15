Экономика и бизнес 15.08.2022 в 10:14

Бурятия получит более 500 млн рублей дополнительного финансирования

Деньги направят по разным социально-экономическим отраслям от культуры до строительства
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Текст: Нина Павлова
Бурятия получит более 500 млн рублей дополнительного финансирования
"Номер один"
Глава Бурятии Алексей Цыденов проработал с Минфином распределение денежных средств. До конца этого года в регионе дополнительно будет выделено более 500 млн рублей по разным социально-экономическим направлениям от культуры до строительства, сообщил глава в своем Telegram-канале.

Алексей Цыденов рассказал, куда направят дополнительное финансирование. Так, на закуп лекарств, капремонт медучреждений, компенсацию врачам, приехавшим в 2022 году на работу в республику запланировано 156,2 млн рублей.  

На разработку ПСД на строительство очистных в Тапхаре Иволгинского района и Сухой Кабанского района - 251,32 тыс. рублей и 600 тыс. рублей соответственно.

5,3 млн рублей выделят на строительство моста через р. Ока в поселке Боксон Окинского района.  

На создание электронного каталога объектов нематериального культурного наследия народов Бурятии – более 1,2 млн рублей.

«В республике сегодня проживает более 100 национальностей со своими уникальными традициями и обычаями. Задача – сохранить весь этот фольклор и традиции народного искусства. Планируется большая работа по сбору дополнительных материалов и оцифровке имеющихся»

- добавил Алексей Цыденов.

Также почти 1,3 млн выделят 11 домам-интернатам. Двум центрам помощи детям - 66,2 тыс. рублей на тесты на ковид. Дополнительно 365,3 тыс. рублей - на приобретение и установку поручней, тактильных табличек и азбуки, инвалидных колясок в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.  

Иволгинский район получит 12,3 млн рублей на открытие МФЦ в поселке Поселье.  

«Чтобы снизить расходы жителей Баунтовского района на ЖКХ, компенсируем 16,7 млн рублей выпадающих доходов по электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями»

- сообщил глава региона.

Также Управлению ветеринарии Бурятии будет выделено 19,9 млн рублей на субсидии для приютов, где содержатся бездомные животные.

«Выделяем приютам денежные средства второй год подряд на строительство и ремонт вольеров, ограждений, на строительство хоз. построек, на водоснабжение»

- добавил Цыденов.

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