Бурятия получит от федералов 100 млн рублей на развитие промышленности

«Дополнительно из регионального бюджета будет выделено 60 млн рублей. В итоге на развитие промышленности Бурятии будет направлено 160 млн рублей. Из них на капитализацию Регионального фонда развития промышленности - 100 млн рублей. Фонд предоставляет льготные займы до 3% годовых на модернизацию производства предприятий малого и среднего предпринимательства. 60 млн рублей будет направлено на субсидирование приобретения нового оборудования» - пояснил Алексей Оловянников, врио министра промышленности торговли и инвестиций Бурятии.

3,3 млрд рублей направит Минпромторг России на софинансирование региональных программ развития промышленности в 2023 году – средства Единой региональной субсидии распределили между 59 регионами.Бурятия из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной программы по развитию промышленности получит 100 млн рублей.Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность, поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности и будет способствовать модернизации основных фондов промышленных предприятий.