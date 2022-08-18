Экономика и бизнес 18.08.2022 в 10:21

В Бурятии стоимость строительства 25 соцобъектов увеличилась почти на 20 процентов

Ситуация достигла пикового напряжения в конце 2020-го - начале 2021 года
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии стоимость строительства 25 соцобъектов увеличилась почти на 20 процентов
pixabay.com
Госэкспертиза Республики Бурятия одобрила новые сметы по 25 объектам из-за роста цен на стройматериалы, сообщили в пресс-службе Минстроя Бурятии. Стоимость контрактов увеличивалась в среднем на 20%.

«Ситуация достигла пикового напряжения в конце 20-го - начале 21 года, когда за достаточно короткий период некоторые стройматериалы подорожали чуть ли не вдвое. Отрасль оказалась на грани кризиса, а исполнение многих контрактов – под угрозой. Принятые Минстроем России меры позволили установить новое основание для изменения существенных условий цены контракта, достроить таким образом важные объекты и обеспечить инвестиции для дальнейшего развития республики»

- отметил министр строительства Республики Бурятия Н. Рузавин.

Среди объектов, получивших положительное заключение Госэкспертизы на удорожание, а вместе с ним и возможность завершить строительство – школы в селах Курумкан, Орлик, Клюевка, школа на ул. Автотранспортной в Улан-Удэ, детский сад в г. Кяхта, поликлиника в с. Тарбагатай, пансионат для престарелых граждан и инвалидов в г. Улан-Удэ; спортивные объекты – Региональный центр по хоккею в г. Улан-Удэ, спортивный комплекс в с. Максимиха.

Кроме социально-значимых объектов в этот перечень вошли объекты автодорожной инфраструктуры: участки автомобильных дорог Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино; Улан-Удэ-Романовка-Чита; автомобильная дорога Мухоршибирь-Бичура-Кяхта (км 24-км 34); автомобильная дорога Тресково-Шергино-Оймур-Заречье (км 41-км 51); строительство автодорожного моста через р. Уда в г. Улан-Удэ и др.

Подтверждено удорожание реконструкции защитных сооружений (дамб) на реках Уда и Селенга в границах города Улан-Удэ, строительства водопроводов в сотых кварталах г. Улан-Удэ, сети теплоснабжения в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ.
Теги
строительство социальный объект

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