В Бурятии компании запретили добывать песок в водоохранной зоне Байкала

С иском к АО «Регионстрой» в Северобайкальский городской суд обратился местный природоохранный прокурор. Он рассказал, что компания добывает песок в Северо-Байкальском районе на основании лицензии, выданной до 2029 года. Однако эта деятельность, по его мнению, подлежит запрету, ведь федеральным законом предусмотрен запрет на разработку полезных ископаемых в границах центральной экологической зоне Байкальской природной территории, ранее не затронутых разработками.«Установлено, что в период строительства Байкало-Амурской Магистрали (далее БАМ) и до 1993 года в местности, на которой впоследствии образован участок недр велись сельскохозяйственные работы совхозом «Эстония» и сельскохозяйственным кооперативом «Ойхал». Учитывая, что карьер расположен в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, где федеральным законодательством об охране озера Байкал прямо запрещены разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами, добыча общераспространенных полезных ископаемых АО «Регионстрой», является незаконной», - уверял судей природоохранный прокурор.Он настаивал, что деятельность компании «нарушает требования законодательства об охране окружающей среды и озера Байкал, носит неустранимый характер и является экологически опасной, поскольку создает риск уничтожения лесов, выполняющих водоохранные функции, и расположенных в ЦЭЗ БПТ, угрозу причинения невосполнимого вреда уникальной экосистеме озера Байкал, включенного в Список всемирного наследия».Представители АО «Регионстрой» пытались сопротивляться, доказывая суду, что спорный участок недр является недрами местного значения. «Соответственно, при рассмотрении дела необходимо исследовать реестр лицензий на недра местного значения, а не федерального, что предоставлено прокурором при рассмотрении дела».Однако Северобайкальский городской суд решил, что прокурор прав. И признал деятельность компании незаконной:«Запретить акционерному обществу «Регионстрой» осуществлять хозяйственную деятельность по добыче полезных ископаемых на участке недр», - гласит вердикт.АО «Регионстрой» в настоящий момент пытается обжаловать это решение суда.Фото: «Номер один»