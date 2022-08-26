Как отразится на Бурятии сокращение доходов федерального бюджета

«Доходная база республики на 60% зависит от федеральной помощи, и если произойдет секвестр расходной части бюджета, а к этому, похоже, склоняется федеральный минфин, то и нам придется сокращаться, - полагает заместитель председателя комитета по экономической политике Народного Хурала Бурятии Константин Олзоев. - В целом наши собственные доходы в республике пока неплохие, но что если начнут сокращаться федеральные госпрограммы с софинансированием из регионального бюджета? Иначе говоря, если Москва «заморозит» ту или иную программу, то наши средства придется перераспределять по другим расходным статьям бюджета. Пока на предстоящей сентябрьской сессии я не ожидаю секвестра, ведь для этого процесса вначале федеральный центр должен сам об этом объявить. Возможно, что сокращения могут произойти в следующем финансовом году. Хотя финансовая ситуация меняется быстро, и когда появятся новые данные по темпам падения налоговых доходов, тогда можно будет делать более точные прогнозы».

«В мире начался первый этап глобального кризиса - это массовое бегство инвесторов в резервную валюту доллар и снижение цен на углеводороды. Идет уменьшение потребления товаров и сырья в развитых экономических странах, что бьет по Китаю и России, поскольку мы критически зависим от объемов экспорта и цен на газ и нефть. Ну и, конечно, необходимо учитывать санкции, начинающие душить нашу экономику, и мощный рост расходов, связанный с геополитикой» - сообщил улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.

«Поскольку доходы падают, а расходы только растут, то секвестр неизбежен уже в этом году. Снижение бюджетных вливаний в экономику по цепочке отразится на бизнесе, зарплатах и рабочих местах. Вопрос только в том, какие секторы он заденет. Думаю, в Бурятии социальные статьи расходов сохранят, а под нож могут пойти такие траты, как реконструкция дорог, например. Ведь по ним же можно ездить? Можно. Вот и оставят их на потом. А новые крупные объекты, даже уже начатые, «заморозят», - продолжает Анатолий Масловский. - В 30-е годы прошлого века в Бурятии «заморозили» начатое строительство оперного театра, который достроили только после Победы в ВОВ. Как говорится, не привыкать».

Россия столкнулась с беспрецедентным падением налоговых доходов. В июле, по данным минфина РФ, нефтегазовые доходы провалились практически на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как известно, бюджет республики считается дотационным регионом и более чем наполовину зависит от регулярных трансфертов и субвенций из федерального бюджета. А если федеральный бюджет будет трещать по швам, то как это отразится на Бурятии? В ситуации разбирался «Номер один».По данным статистики, последние несколько лет Бурятия широко шагала в экономическом плане. Высокие цены на нефть позволяли перераспределять доходы по региональному бюджету, и республика активно строила школы, детсады, больницы и дороги. Собственные доходы также выросли за последние четыре года на 60% и составили по итогам прошлого года 46,3 млрд рублей.Однако в июле 2022 года на фоне падения экономических показателей в России значительно сократились как нефтегазовые, так и остальные доходы федерального бюджета в годовом выражении.По данным минфина РФ, в июле нефтегазовые доходы снизились до 770,6 млрд рублей с 994 млрд рублей годом ранее. Падение - на 22,5%.А доходы, не завязанные на нефти и газе - НДС, НДФЛ, налог на прибыль и др., снизились в июле почти на 30%, до 990,4 млрд рублей (против 1,39 трлн годом ранее). Между тем на фоне падения доходов расходы бюджета в июле выросли на 14,5%. Хотя в июле дефицит федерального бюджета составил 892 млрд рублей, но в целом по году пока баланс положительный, профицит бюджета составляет 482 млрд рублей.Для Бурятии ситуация с федеральными финансами не столь отдаленный вопрос, как кажется, ведь республика очень зависит от финансовой помощи. И если что-то в Москве пойдет не так, это может неблагоприятно отразиться на региональных финансах.Между тем точные данные, похоже, будут нескоро. С весны экономическая статистика, за исключением общих параметров, в России стала закрытой. Экономические потери не озвучиваются, чтобы не пугать население. Ведь публичность экономических данных может пролить свет на реальную ситуацию в стране и тогда общество узнает масштабы падения производства и торговли, вызванного санкциями. А это чиновникам не нужно.Не случайно, как мы уже сообщали, минфин РФ предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по федеральным госпрограммам, действующим в регионах, на 2023 – 2025 годы. Сокращение расходов в ближайшие три года необходимо, чтобы «обеспечить сбалансированность» бюджета РФ, отмечается в ведомстве.Между тем в Бурятии растут опасения, что сокращать расходы придется не дожидаясь 2023 года. Поскольку Россия еще никогда не сталкивалась со столь серьезными экономическими проблемами, связанными не только с уходом зарубежных компаний и разрывом технологических и производственных цепочек. Но и с падением спроса на российский экспорт сырья, за счет которого пока обеспечивается более-менее сытая жизнь россиян.Так, «Газпром» недавно обнародовал провальные итоги работы с 1 января 2022 года по 15 августа 2022 года: падение добычи - на 13,2% и снижение поставок в страны дальнего зарубежья - на 36,2%. И это, похоже, только начало.Действительно, жизнь в РФ - сплошные кризисы, в том числе рукотворные, когда периодически приходится потуже затягивать пояса. Вот и в «нулевые», воспользовавшись высокими ценами на нефть, люди успели привыкнуть к хорошей жизни с покупками подержанных «Тойот» или поездками в Таиланд. А потом все полетело под откос. Как говаривал экс-премьер-министр Виктор Черномырдин, «никогда такого не было и вот опять».Дмитрий Родионов, «Номер один».