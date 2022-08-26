В Улан-Удэ муниципалы все сильнее вытесняют частников

«В прошлом году взяли ямочный ремонт, с которым успешно справились. В этом году Комбинат по благоустройству (является МБУ - муниципальным бюджетным учреждением. - Прим. ред.) отремонтировал первую в своей деятельности дорогу – улицу Дорожную. Понимая, с каким качеством она должна быть выполнена, мы ее сделали. Первая дорога – пробный шар. Комбинат выиграл конкурс на ее ремонт. Мы данную работу начали в прошлом году – выиграли тротуар, остановочный пункт, подъезд к школе, что позволило в этом году выйти на объект посерьезнее, на 17 млн рублей. Работаем в конкурентной среде по закону. Раньше здесь у нас опыта не было вообще» - сообщил недавно на встрече с прессой Сергей Гашев, председатель комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.

«Эта дорога, по сути, обрела пожизненного «хозяина». Если у нас дорогу делает подрядчик (частник. – Прим. ред.), то там пятилетняя гарантия, и он за нее ответственности не несет. А здесь пять лет гарантии за Комбинатом плюс своевременный уход. Чем лучше ухаживаем за дорогой, тем меньше потребуется затрат дополнительных бюджетных средств. Мы шагаем вперед»

«В этом году открыли кирпичный завод по производству плитки в Комбинате по благоустройству. Следующим станет производство бордюров и т. д. Еще много идей. У нас мойка в «Водоканале» открылась для всей спецтехники. Раньше нанимали, а сейчас сами ее моем» - перечислил председатель комитета действия, предпринимаемые муниципальными структурами.

В столице Бурятии наблюдается грустная тенденция – частный бизнес теряет свои позиции в разных сферах. Его место переходит к промуниципальным организациям.Приведем в качестве примера ямочный ремонт дорог Улан-Удэ. Ранее этим видом ремонта занимались частные подрядчики, выигравшие конкурс. Но с недавних пор данный ремонт полностью отдан в руки муниципального Комбината по благоустройству.Похожие процессы намечаются в сфере пассажирских перевозок Улан-Удэ. Как известно, городские власти готовятся провести невиданную ранее реформу, которая заметно снизит роль частников в обслуживании пассажиров. Подготовка идет методично и целенаправленно.Уже долгое время в городе продолжается эксперимент по пересадочному тарифу. В последние дни стало широко известно о масштабном обновлении, расширении автобусного парка МУП «Городские маршруты» за счет приобретения автобусов большой вместимости. Реальность планов подтверждает намерение властей осуществить массовое расширение автобусных «карманов» на остановках, чтобы купленные автобусы могли там останавливаться. Длина большого автобуса - 12 метров. Надо, чтобы на остановке могли остановиться два таких одновременно.Первая партия из закупленных 11 больших автобусов начнет работу в сентябре. Конечно, в рамках реформы МУП получит также автобусы средней вместимости. Штат предприятия вырастет более чем вдвое. На работу примут сотни работников: водителей, кондукторов, автослесарей. Для поддержки реформы бюджет республики выделяет более 50 млн рублей.За реформу взялись очень жестко. Напомним, ее суть в том, что жителей отдаленных микрорайонов, окраин города станут довозить до мест курсирования трамваев МУП «Управление трамвая» или места прохождения автобусов большой вместимости и люди должны пересесть в них, чтобы продолжить путь дальше.Фактически роль частных перевозчиков сведется к «челночным» поездкам между окраинами Улан-Удэ и трамвайной линией.Улан-удэнские чиновники не скрывают тенденции сокращения поля деятельности частных предпринимателей. Так, в этом году в Улан-Удэ отмечено очередное «скукоживание» данного поля.При этом он назвал важный положительный момент:При проведении конкурсов на выбор подрядчиков на ремонт дорог в 2023 году муниципальная организация тоже намерена участвовать в них. «Будем претендовать на более масштабные ремонты. В честной конкурентной борьбе», - подчеркнул г-н Гашев.Получив прибыль на солидных муниципальных дорожных подрядах, муниципальная структура планирует купить асфальтовые катки, самосвалы и другую технику.Так что отныне целая отрасль дорожного ремонта перестала быть сферой, где «крутятся» только частные предприниматели. Теперь против частных конкурсных заявок выступит «промуниципальный» конкурент. Кого признать победителем, будет решать муниципальная комиссия.Дорожно-ремонтная реальность Улан-Удэ для частных фирм изменилась, очевидно, надолго, если не навсегда.Есть лишь два варианта, при которых частные, предположим, строительные фирмы (например, фирма Александра Нурбекяна и др.) избавятся от конкурентов в виде муниципалов. Это законодательное ограничение для муниципальных структур. И отказ самих муниципалов становиться конкурентами для частников. Сегодня оба варианта неактуальны.Среди «шагов вперед» есть такие. МУП «Водоканал» практически ушло от услуг подрядчиков и все необходимые работы старается производить самостоятельно.МБУ «Горсвет» начало выходить на разные субподрядные работы, зарабатывает деньги, конкурируя на рынке.Появляются и муниципальные предприятия, выпускающие различные строительные материалы.Производственные линии, заверил он, являются муниципальной собственностью. Деньги на приобретение линий поступили не из бюджета, а являются прибылью, полученной Комбинатом по благоустройству от своей коммерческой деятельности.Активность «промуниципальных» организаций, с одной стороны, радует. Хорошо, что их возглавляют деятельные, активные руководители. Но с системной точки зрения, тренд на постепенное огосударствление (или омуниципаливание) вполне рядовых отраслей экономики - это грустно.Окологосударственные или околомуниципальные структуры по большому счету не должны заниматься тем же ремонтом дорог (неважно, ямочным или большим ремонтом). Это должно быть прерогативой частных фирм. Обязанность власти - создать такие условия выполнения контракта, чтобы выигравший торги подрядчик сделал все качественно и в срок.Не то доживем до того, что в Улан-Удэ появится МУП, создающее сеть супермаркетов, чтобы конкурировать с частными торговыми сетями.Но госэкономика, как показал опыт СССР, малоэффективна. Да, в ней, конечно, были светлые проблески, то есть талантливые советские руководители некоторых предприятий в разных отраслях. Но они не делали погоды, так как увязали в общей системе, деградировавшей от десятилетия к десятилетию.Петр Санжиев, «Номер один».