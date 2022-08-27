В Бурятии выросли налоговые сборы

«Рост поступлений по НДФЛ составил 59,1%, или рост на 5,6 млрд рублей» - сообщили нашему изданию в УФНС России по Бурятии итоги семимесячных сборов.

«Отрицательная сумма связана со спецификой данного налога – в данном отчетном периоде имеет место превышение сумм возмещения НДС из бюджета над суммой поступившего НДС» - пояснила суть «дыры» Марина Ли, заместитель руководителя УФНС России по Республике Бурятия.

В этом году у российской налоговой службы случилась в Бурятии классная «пирушка» (в профессиональном смысле). Настоящий денежный «сенокос». Налоги сыплются в бюджет как из огромного рога изобилия. Только успевай стучать по кнопкам калькуляторов, подбивать итоги да утирать платочком трудовой пот.По итогам первых четырех месяцев этого года на территории Бурятии налоговая служба собрала почти 24 млрд рублей. Тогда цифра превысила аналогичный прошлогодний показатель на 8,2%.Цифры по семи месяцам еще больше. Поступления с территории республики превысили такие же показатели 2021 года аж на 21,8% (собрали более 47 млрд рублей).Самую большую выгоду получил консолидированный бюджет Бурятии – плюс 6 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте по размеру выгоды - федеральный бюджет, получивший на 1,5 млрд рублей больше. В государственные внебюджетные фонды собрали на 1 млрд больше прежнего.По разным налогам положение различается, но общий фон очень духоподъемный.Больше половины суммы налоговых поступлений в январе-июле на территории республики дали всего два гигантских налога – НДФЛ (32,1% от всех поступлений) и налог на прибыль организаций (21,1%). Удельный вес других куда как скромнее.Цифры показывают, что «разогретая» ситуация по налогу на прибыль, которая фиксировалась в Бурятии в начале года, начала «охлаждаться». Темпы роста заметно упали. За январь-апрель его сборы были выше аналогичного показателя 2021 года аж на 34,3% (на 1,7 млрд рублей). Власти объясняли мощный скачок увеличением поступлений налога в добывающей промышленности на фоне увеличения отгрузки в целом по отрасли практически в два раза.Прошло еще несколько месяцев. За январь-июль налог на прибыль демонстрирует рост на 22,6% (на 1,8 млрд рублей). «Охлаждение» довольно резкое. Посмотрим, чем закончится «прибыльная» эпопея по итогам года. Ждать не очень долго. И, напомним, уплата налога на прибыль идет с оттяжкой по времени, а не в текущем режиме.Утихает ситуация и по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Если за четыре месяца тут собрали на 12,5% больше, чем год назад, то за семь месяцев - на 7% больше, чем в аналогичный период 2021 года.Сборы НДПИ, что называется, «колбасит». Неясно, что за результаты сложатся по году. Если «охлаждение» продолжится дальше, то хорошо, если удастся удержаться на прошлогодних отметках.Как уже сообщал «Номер один», с начала года в Бурятии идет хороший прирост объемов сборов НДФЛ. Ранее мы отмечали, что за четыре месяца сборы выросли на 7,1% (то есть на 400 млн рублей) к показателю годичной давности. То был солидный темп, но в последующие месяцы с налогом на доходы физлиц стало происходить невообразимое.Почти 60%-ный рост НДФЛ, видимо, отражает такой же рост зарплат жителей республики. Хотя, конечно, уровень зарплат по разным отраслям сильно различается.Так, за нынешние январь-май, по сообщению Бурятстата, высокий размер начисленной зарплаты был у занятых на добыче полезных ископаемых (в 1,8 раза выше среднереспубликанского уровня), в сфере финансовой, страховой деятельности, транспортировки и хранения.Самые бедные – это работающие в гостиницах, общепите, ведущие деятельность по операциям с недвижимостью. Грустно и занятым в оптовой и розничной торговле, в сфере ремонта автомашин и мотоциклов.Если говорить о 2022 году в общем плане, то среднемесячная номинальная начисленная зарплата выросла с 44,26 тыс. рублей (январь 2022) до 53,83 тыс. рублей (май 2022). Это цифры по организациям, предприятиям, исключая субъекты малого предпринимательства, но включая средние, микро- и малые предприятия.Денег у бурятских рабочих, продавцов, горничных, библиотекарей, медсестер, силовиков, чиновников разных рангов становится больше, но крайне неравномерно.Бурятская инфляция тем временем стала двузначной. Были бы деньги, потратятся быстро. В июле 2022 года индекс потребительских цен вырос на 11,9% к декабрю 2021 года. При этом продовольственные цены показали +12%, непродовольственные цены дали +13,3%, а услуги - +8,7%. Поэтому радость от резкого роста сборов НДФЛ имеет горьковатый привкус. Будь инфляция в рамках приличий, а не двузначной, этот привкус стал бы почти незаметен, но, увы…НДС за семь месяцев этого года показал минус 242 млн рублей, то есть «дыра», о которой «Номер один» писал ранее, продолжает существовать.Летят вниз поступления от ряда налогов, связанных с организациями. Налог на имущество организаций дал минус 17,3%, земельный налог с них рухнул на 22,1%, транспортный налог в отрицательной области на 11,1%.Однако по большому счету денежный «сенокос» у бурятских налоговиков продолжается.Петр Санжиев, «Номер один».