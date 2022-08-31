Экономика и бизнес 31.08.2022 в 09:00

Производителям молока в Бурятии помогут закупить оборудование для маркировки

Правительство намерено возместить затраты переработчиков из-за введения новой системы
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Производителям молока в Бурятии помогут закупить оборудование для маркировки
Федеральные власти компенсируют производителям молока деньги, потраченные на закупку оборудования для маркировки своей продукции. Об этом стало известно на совещании у вице-премьера страны Виктории Абрамченко с ведомствами.

«В фокусе нашего внимания - разные подотрасли АПК. В условиях санкционного давления очень важно оперативно реагировать на запросы аграриев и донастраивать существующие меры поддержки, - цитирует Викторию Абрамченко «Российская газета». - Переработчики молока получат новую меру, связанную с возмещением расходов на оборудование для маркировки. Молочные продукты - социально значимые категории товаров, и важно продолжать обеспечивать россиян качественной и доступной молочной продукцией».

Также в числе изменений - увеличение с 20% до 50% размера возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве. Господдержку обеспечат за счет бюджета профильной госпрограммы. Дополнительным источником финансирования станут доходы бюджета от экспортных пошлин на продукцию АПК.

Напомним, что обязательная маркировка молочной продукции началась в 2021 году. На данный момент производители (кроме фермеров), импортеры сыров, мороженого и прочей «молочки» в обязательном порядке наносят марки, вводят товар в оборот и передают сведения об этом в «Честный знак». Для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов обязательный этап маркировки молочной продукции отложен до 1 декабря 2023 года. Для организаций, закупающих молочную продукцию для собственных нужд или производства – общепит, образовательные учреждения, детские сады и больницы обязанность отправлять информацию в систему мониторинга и маркировки также отложена до 1 декабря 2023 года. За нарушение работы с товаром, подлежащим маркировке, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В то же время бурятские производители молока восприняли новую систему без энтузиазма:

- Нам на каждую линию придется ставить дополнительное оборудование. И стоимость этого оборудования сопоставима со стоимостью самой линии, - рассказывал нам генеральный директор ООО «Бичурский маслозавод» Александр Савельев.

Таким образом, есть вероятность, что новые меры поддержки позволят бурятскому молочному бизнесу остаться на плаву.

Фото: «Номер один»

Теги
молоко

Все новости

В Улан-Удэ все готово к появлению мальчика с птичкой
31.08.2022 в 09:44
100 человек заразились клещевыми инфекциями в Бурятии
31.08.2022 в 09:34
В Бурятии контрабандисты не мелочатся
31.08.2022 в 09:31
Материнский капитал для жителей Бурятии может перевалить за миллион рублей
31.08.2022 в 09:30
В Улан-Удэ дворовая собака искусала ребенка
31.08.2022 в 09:20
Производителям молока в Бурятии помогут закупить оборудование для маркировки
31.08.2022 в 09:00
В Улан-Удэ некому водить автобусы и маршрутки
31.08.2022 в 06:00
Жители Бурятии в новогодние праздники будут отдыхать девять дней
30.08.2022 в 18:41
В Бурятии покупатели смартфонов в довесок получат ряд российских приложений
30.08.2022 в 18:25
Бригады скорой помощи в Бурятии могут пополнить студенты и выпускники вузов
30.08.2022 в 18:16
ЗУРХАЙ
с 31 августа по 6 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ запущена линия по производству экологичного утеплителя - эковаты
Ежемесячная потребность предприятия в макулатуре  всех видов - 60-80 тонн, будет организован её прием от предприятий и граждан
30.08.2022 в 10:34
В Улан-Удэ планируется начать отключение летнего водопровода с 19 сентября
В этом году к летнему водопроводу было подключено свыше 1400 лицевых счетов – примерно 12 тыс абонентов

29.08.2022 в 16:57
Иркутяне застолбили товарный знак Baikal Natural
В РФ, Монголии и Китае его зарегистрировали как региональный товарный знак
29.08.2022 в 13:25
«Аврора» перевезла 200-тысячного пассажира в 2022 году
Единая дальневосточная авиакомпания подарила иркутянке сертификат на бесплатный пролет по любому маршруту своей сети
29.08.2022 в 11:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru