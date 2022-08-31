Экономика и бизнес 31.08.2022 в 09:00
Производителям молока в Бурятии помогут закупить оборудование для маркировки
Правительство намерено возместить затраты переработчиков из-за введения новой системы
Текст: Станислав Сергеев
Федеральные власти компенсируют производителям молока деньги, потраченные на закупку оборудования для маркировки своей продукции. Об этом стало известно на совещании у вице-премьера страны Виктории Абрамченко с ведомствами.
«В фокусе нашего внимания - разные подотрасли АПК. В условиях санкционного давления очень важно оперативно реагировать на запросы аграриев и донастраивать существующие меры поддержки, - цитирует Викторию Абрамченко «Российская газета». - Переработчики молока получат новую меру, связанную с возмещением расходов на оборудование для маркировки. Молочные продукты - социально значимые категории товаров, и важно продолжать обеспечивать россиян качественной и доступной молочной продукцией».
Также в числе изменений - увеличение с 20% до 50% размера возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве. Господдержку обеспечат за счет бюджета профильной госпрограммы. Дополнительным источником финансирования станут доходы бюджета от экспортных пошлин на продукцию АПК.
Напомним, что обязательная маркировка молочной продукции началась в 2021 году. На данный момент производители (кроме фермеров), импортеры сыров, мороженого и прочей «молочки» в обязательном порядке наносят марки, вводят товар в оборот и передают сведения об этом в «Честный знак». Для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов обязательный этап маркировки молочной продукции отложен до 1 декабря 2023 года. Для организаций, закупающих молочную продукцию для собственных нужд или производства – общепит, образовательные учреждения, детские сады и больницы обязанность отправлять информацию в систему мониторинга и маркировки также отложена до 1 декабря 2023 года. За нарушение работы с товаром, подлежащим маркировке, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В то же время бурятские производители молока восприняли новую систему без энтузиазма:
- Нам на каждую линию придется ставить дополнительное оборудование. И стоимость этого оборудования сопоставима со стоимостью самой линии, - рассказывал нам генеральный директор ООО «Бичурский маслозавод» Александр Савельев.
Таким образом, есть вероятность, что новые меры поддержки позволят бурятскому молочному бизнесу остаться на плаву.
Фото: «Номер один»
«В фокусе нашего внимания - разные подотрасли АПК. В условиях санкционного давления очень важно оперативно реагировать на запросы аграриев и донастраивать существующие меры поддержки, - цитирует Викторию Абрамченко «Российская газета». - Переработчики молока получат новую меру, связанную с возмещением расходов на оборудование для маркировки. Молочные продукты - социально значимые категории товаров, и важно продолжать обеспечивать россиян качественной и доступной молочной продукцией».
Также в числе изменений - увеличение с 20% до 50% размера возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве. Господдержку обеспечат за счет бюджета профильной госпрограммы. Дополнительным источником финансирования станут доходы бюджета от экспортных пошлин на продукцию АПК.
Напомним, что обязательная маркировка молочной продукции началась в 2021 году. На данный момент производители (кроме фермеров), импортеры сыров, мороженого и прочей «молочки» в обязательном порядке наносят марки, вводят товар в оборот и передают сведения об этом в «Честный знак». Для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов обязательный этап маркировки молочной продукции отложен до 1 декабря 2023 года. Для организаций, закупающих молочную продукцию для собственных нужд или производства – общепит, образовательные учреждения, детские сады и больницы обязанность отправлять информацию в систему мониторинга и маркировки также отложена до 1 декабря 2023 года. За нарушение работы с товаром, подлежащим маркировке, предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В то же время бурятские производители молока восприняли новую систему без энтузиазма:
- Нам на каждую линию придется ставить дополнительное оборудование. И стоимость этого оборудования сопоставима со стоимостью самой линии, - рассказывал нам генеральный директор ООО «Бичурский маслозавод» Александр Савельев.
Таким образом, есть вероятность, что новые меры поддержки позволят бурятскому молочному бизнесу остаться на плаву.
Фото: «Номер один»
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