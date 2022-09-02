МегаФон назвал необычные места для экотуризма в Бурятии

78% жителей республики этим летом предпочли путешествовать внутри региона, сообщает пресс-служба МегаФона. Они стали чаще открывать для отдыха необычные места – природные парки, водопады и термальные источники.Возглавил туристический рейтинг Тункинский национальный парк, который располагается в Тункинском районе в 470 км от республиканского центра. Здесь можно увидеть более 50 озер, познакомиться со сказочно красивыми горами и целебными минеральными источниками. Специалисты МегаФона зафиксировали, что активность абонентов компании в Тункинском парке увеличилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым сезоном.Водопады на реке Кынгарга, расположенные в Тункинской долине вблизи курорта Аршан, стали вторым местом по популярности. Каньон реки Кынгарга богат чередой горных водопадов, высота которых достигает 10 м. Локация имеет статус природного памятника федерального масштаба. Место не только вошло в тройку популярных у жителей республики, но и стало самым цифровым. Мобильным интернетом здесь пользовались в 2 раза больше, чем прошлым летом. Возможно потому, что рассказать о красоте горных водопадов в соцсетях и мессенджерах хочется сразу же.Третью строчку в рейтинге необычных мест занимают термальные источники Кучигера, находящиеся на стыке Баргузинского и Икатского горных хребтов в Курумканском районе. Здесь можно получить оздоровительные процедуры, так как локация богата целебной глиной и водой с кремнекислотами, а величественный горный ландшафт, бескрайние степи и чистейший горный воздух заряжают позитивом на целый год. Связисты зафиксировали, что ценителей оздоровительного отдыха в горной местности стало больше в 1,5 раза, чем годом ранее.«Развитие внутреннего туризма – одно из приоритетных направлений экономики нашего региона. Очень важно обеспечить современных путешественников качественными услугами голосовой связи и быстрым мобильным интернетом. В этом году мы улучшили покрытие и увеличили пропускную способность сети в наиболее посещаемых районах области. В результате поведенных работ более 5 тысяч жителей и гостей региона смогли оценить улучшения в поездках», – комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.Красоту необычных локаций региона оценили и жители других территорий России. Так, согласно обезличенным данным абонентов МегаФона, в этом году чаще всего Тункинский национальный парк, водопады на реке Кынгарга и термальные источники Кучигера для экотуризма выбирали жители соседней Иркутской области (22%), Забайкальского края (7%), Москвы (5%), Красноярского края (3%), Санкт-Петербурга и Якутии (2%). При этом самыми продвинутыми интернет-серферами стали москвичи – они скачали в 5 раз больше контента, чем в прошлом году. Петербуржцы и красноярцы израсходовали в 3 раза больше интернет-трафика, чем годом ранее.Фото: предоставлено компанией МегаФон