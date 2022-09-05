Экономика и бизнес 05.09.2022 в 09:52

Разнообразие культур показали дальневосточные регионы на открытии «Улицы Дальнего Востока»

Бурятия представила действующие и готовящиеся к реализации инвестиционные проекты,  культурную программу и блюда традиционной кухни

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Разнообразие культур показали дальневосточные регионы на открытии «Улицы Дальнего Востока»
Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» состоялась сегодня набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума. Артисты Бурятии представили культуру республики в составе дальневосточных регионов.

В церемонии приняли участие полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

«Уважаемые жители Дальнего Востока, уважаемые гости VII Восточного экономического форума. В седьмой раз мы открываем «Улицу Дальнего Востока». В седьмой раз на приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, о развитии страны и Дальнего Востока, в частности. Регион активно развивается: сегодня на его территории реализуется более 2,7 тыс. инвестиционных проектов, общий объем инвестиций приближается к 3 трлн рублей, создано 120 тыс рабочих мест. И все-таки, этот форум особенный. Странам, которые недоброжелательно относятся к России, стараются доказать, что мы в изоляции, стараются доказать, что ограничительные меры замедлят развитие нашей страны, надо понять – этого не случится. Любое препятствие мы воспринимаем как вызов, как возможность стать сильнее. Вместе мы обязательно победим. Спасибо, что вы с нами, – отметил Юрий Трутнев.

«Улица Дальнего Востока» – одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2022. На ней представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности все регионы Дальнего Востока. «Выставка «Улица Дальнего Востока» ежегодно развивается и стала важной площадкой для гуманитарных контактов. Это одно из ключевых событий культурной программы Восточного экономического форума.

«Экспозиция ежегодно развивается, ее разнообразные форматы и используемые мультимедийные технологии по традиции позволят российским и иностранным гостям форума, а также жителям Приморья познакомиться с уникальным разнообразием регионов Дальнего Востока», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

В этом году выставка «Улица Дальнего Востока» проходит под слоганом «А что ты сделал для технологической победы России?». Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока, самообеспеченности продуктами питания.



Бурятия представит действующие и готовящиеся к реализации инвестиционные проекты, а также самобытную культурную программу и блюда традиционной кухни. Будут презентованы товары местного производства, на отдельных павильонах планируется организация дегустации, продажа уникальных ювелирных украшений и одежды местных брендов.

Кроме этого, на павильонах дальневосточных регионов в этом году представлены уникальные местные разработки и достижения, реализуемые стартапы, а сами экспозиции будут включать объемные интерактивные макеты, отдельные стенды крупных инвестиционных проектов, современные сенсорные экраны с панелями для управления контентом и объекты виртуальной реальности.

Фото: egov-buryatia.ru
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