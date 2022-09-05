Разнообразие культур показали дальневосточные регионы на открытии «Улицы Дальнего Востока»

Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» состоялась сегодня набережной бухты Аякс в рамках VII Восточного экономического форума. Артисты Бурятии представили культуру республики в составе дальневосточных регионов.В церемонии приняли участие полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.«Уважаемые жители Дальнего Востока, уважаемые гости VII Восточного экономического форума. В седьмой раз мы открываем «Улицу Дальнего Востока». В седьмой раз на приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, о развитии страны и Дальнего Востока, в частности. Регион активно развивается: сегодня на его территории реализуется более 2,7 тыс. инвестиционных проектов, общий объем инвестиций приближается к 3 трлн рублей, создано 120 тыс рабочих мест. И все-таки, этот форум особенный. Странам, которые недоброжелательно относятся к России, стараются доказать, что мы в изоляции, стараются доказать, что ограничительные меры замедлят развитие нашей страны, надо понять – этого не случится. Любое препятствие мы воспринимаем как вызов, как возможность стать сильнее. Вместе мы обязательно победим. Спасибо, что вы с нами, – отметил Юрий Трутнев.«Улица Дальнего Востока» – одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2022. На ней представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности все регионы Дальнего Востока. «Выставка «Улица Дальнего Востока» ежегодно развивается и стала важной площадкой для гуманитарных контактов. Это одно из ключевых событий культурной программы Восточного экономического форума.«Экспозиция ежегодно развивается, ее разнообразные форматы и используемые мультимедийные технологии по традиции позволят российским и иностранным гостям форума, а также жителям Приморья познакомиться с уникальным разнообразием регионов Дальнего Востока», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.В этом году выставка «Улица Дальнего Востока» проходит под слоганом «А что ты сделал для технологической победы России?». Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока, самообеспеченности продуктами питания.Бурятия представит действующие и готовящиеся к реализации инвестиционные проекты, а также самобытную культурную программу и блюда традиционной кухни. Будут презентованы товары местного производства, на отдельных павильонах планируется организация дегустации, продажа уникальных ювелирных украшений и одежды местных брендов.Кроме этого, на павильонах дальневосточных регионов в этом году представлены уникальные местные разработки и достижения, реализуемые стартапы, а сами экспозиции будут включать объемные интерактивные макеты, отдельные стенды крупных инвестиционных проектов, современные сенсорные экраны с панелями для управления контентом и объекты виртуальной реальности.Фото: egov-buryatia.ru