Экономика и бизнес 06.09.2022 в 11:43
В МСП Банке стартовал прием заявок по госпрограмме льготного кредитования
Льготный период по программе составляет 5 лет
Текст: Иван Иванов
МСП Банк начал прием заявок по совмещенной программе льготного фондирования «ПСК» Банка России и Корпорации МСП и программе Минэкономразвития «1764».
Льготный период по программе составляет 5 лет. В течение первых трех лет средний бизнес сможет воспользоваться финансированием по ставке до 3% годовых, а малый и микробизнес – до 4,5%, в последующие 2 года будет применяться действующая на момент подписания договора ставка по программе «1764». В настоящее время она составляет 10,75% годовых. В целом срок кредитования может быть до 10 лет.
В случае, если заемщик перестанет соответствовать условиям программы в течение срока выдачи кредита, то к нему будет применена рыночная ставка.
Направить заемные средства предприниматели смогут на инвестиционные цели, а также проектное финансирование. Например, на закупку оборудования, капитальный ремонт или запуск производства.
«Благодаря совместной работе Минэкономразвития, Банка России, Корпорации МСП и наших специалистов удалось создать уникальную программу, процентные ставки по которой ниже ключевой. Уверен, такая инициатива будет способствовать дальнейшему динамичному развитию малого и среднего бизнеса», – прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
Минимальная сумма финансирования составляет 50 млн рублей. Микропредприятия смогут воспользоваться поддержкой в размере до 200 млн рублей, малые и средние – до 500 млн.
Воспользоваться финансированием смогут предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере гостиничного бизнеса, обрабатывающего производства, а также транспортировки и хранения. Ознакомиться с полным перечнем кодов ОКВЭД можно по ссылке.
АО «МСП Банк» – крупный специализированный государственный Банк. Ключевые направления деятельности – кредитование малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ финансовой поддержки. Основными источниками фондирования являются средства, привлеченные от других кредитных организаций, в частности, заимствования от ВЭБ.РФ и Банка России.
Реклама
Льготный период по программе составляет 5 лет. В течение первых трех лет средний бизнес сможет воспользоваться финансированием по ставке до 3% годовых, а малый и микробизнес – до 4,5%, в последующие 2 года будет применяться действующая на момент подписания договора ставка по программе «1764». В настоящее время она составляет 10,75% годовых. В целом срок кредитования может быть до 10 лет.
В случае, если заемщик перестанет соответствовать условиям программы в течение срока выдачи кредита, то к нему будет применена рыночная ставка.
Направить заемные средства предприниматели смогут на инвестиционные цели, а также проектное финансирование. Например, на закупку оборудования, капитальный ремонт или запуск производства.
«Благодаря совместной работе Минэкономразвития, Банка России, Корпорации МСП и наших специалистов удалось создать уникальную программу, процентные ставки по которой ниже ключевой. Уверен, такая инициатива будет способствовать дальнейшему динамичному развитию малого и среднего бизнеса», – прокомментировал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
Минимальная сумма финансирования составляет 50 млн рублей. Микропредприятия смогут воспользоваться поддержкой в размере до 200 млн рублей, малые и средние – до 500 млн.
Воспользоваться финансированием смогут предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере гостиничного бизнеса, обрабатывающего производства, а также транспортировки и хранения. Ознакомиться с полным перечнем кодов ОКВЭД можно по ссылке.
АО «МСП Банк» – крупный специализированный государственный Банк. Ключевые направления деятельности – кредитование малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ финансовой поддержки. Основными источниками фондирования являются средства, привлеченные от других кредитных организаций, в частности, заимствования от ВЭБ.РФ и Банка России.
Реклама
Тегикредитование