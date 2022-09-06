Экономика и бизнес 06.09.2022 в 17:44

При поддержке МСП Банка в Улан-Удэ открылась школа боевых искусств

Займы МСП Банка доступны каждому самозанятому
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Текст: Иван Иванов
При поддержке МСП Банка в Улан-Удэ открылась школа боевых искусств
Продукт МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, по которому самозанятый из Улан-Удэ получил свыше 800 тысяч рублей с процентной ставкой 13% годовых, называется «Кредит физическим лицам, применяющим «Налог на профессиональный доход». Выделенные средства пошли на открытие спортивной школы.

В этом году предприниматель Сергей Биликтуев первый раз воспользовался финансовой поддержкой в рамках программы «Кредит физическим лицам, применяющим специальный налоговой режим «Налог на профессиональный доход». Данный продукт банка позволяет получать сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок до 36 месяцев. Для оформления займа не нужно предоставлять поручительство и основное обеспечение, что делает его доступным каждому самозанятому.

«Ключевой особенностью финансирования, предоставляемого МСП Банком самозанятым, является выгодная процентная ставка по сравнению с потребительскими кредитами. Максимально удобно и получение заемных средств — весь процесс полностью цифровизирован и не требует присутствия клиента в банке. Достаточно зарегистрироваться на сайте, заполнить заявку и дождаться решения по ней, после чего подписать договор онлайн», — отмечает председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

Сергей Биликтуев является сертифицированным тренером, призером российских и международных турниров по боевым видам спорта, а с 2021 года начал заниматься предпринимательством. 25 июля он открыл школу боевых искусств для детей и подростков и планирует ее долгосрочное развитие для новых достижений молодых спортсменов.

«Я вижу высокий интерес у местных подростков к спорту, поэтому хотелось создать для них все условия для развития своих навыков, а также помочь достичь спортивных успехов», – говорит предприниматель.

Подробнее ознакомиться с условиями по кредиту можно на сайте МСП Банка.

АО «МСП Банк» – крупный специализированный государственный Банк. Ключевые направления деятельности – кредитование малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ финансовой поддержки. Основными источниками фондирования являются средства, привлеченные от других кредитных организаций, в частности, заимствования от ВЭБ.РФ и Банка России.

Фото: предоставлено МСП Банком
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кредитование

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