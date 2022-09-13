Tele2 запустила сеть в Хабаровском крае и предлагает протестировать ее за 0 рублей

Tele2, российский оператор мобильной связи, официально запустил сеть в Хабаровском крае. Теперь жителям региона доступны все преимущества связи «по другим правилам»: быстрый мобильный интернет, устойчивый «голос» и уникальные продукты Tele2. Убедиться в высоком качестве услуг и сервиса хабаровчане могут лично – оператор предлагает новым клиентам бесплатно тестировать связь до конца года.К моменту запуска покрытие сети Tele2 в Хабаровском крае охватывает территорию, где проживает не менее 95% населения края. Доступ к скоростному интернету и голосовой связи есть во всех городах, крупных поселках и вдоль региональных трасс. В частности, открыть для себя «другие правила» мобильной связи могут жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Вяземского, Амурска, Советской Гавани, Николаевска-на-Амуре, Ванино, Хора, Эльбана, Мухена и других населенных пунктов. Покрытие сети Tele2 охватывает и популярные туристические места: конечную станцию легендарного БАМа в Совгавани, центральную городскую набережную в Хабаровске и зоосад «Приамурский».Кроме звонков и быстрого мобильного интернета, новым клиентам доступны все базовые услуги оператора: они могут настраивать тарифы в личном кабинете так, как им удобно; совершать звонки внутри сети, не расходуя пакет минут; пользоваться переносом остатков минут и гигабайтов на следующий месяц, обменивать минуты разговоров на фильмы в онлайн- кинотеатре Wink и многое другое.Уже в первый день работы оператор открыл в Хабаровском крае 38 фирменных салонов связи и почти 1000 точек обслуживания в торговых центрах и магазинах-партнерах, среди которых DNS, «M.Видео», «Эльдорадо», «Детский мир», «РБТ». Подключиться к Tele2 можно также на сайте, в отделениях Почты России, в офисах компании «РосДеньги» и на крупнейших маркетплейсах страны Ozon и Wildberries.«С запуском сети в Хабаровском крае Tele2 замкнула логистическую цепочку на Дальнем Востоке, обеспечив качественной связью и скоростным мобильным интернетом крупнейшие и стратегически важные регионы на востоке страны. Это долгожданное событие для нашей компании и, я уверен, для жителей края. Tele2 не зря называют трендсеттером телеком-отрасли. Наша особенность – в стремлении предложить альтернативу существующим рыночным решениям и дать клиентам лучший продукт по самой выгодной стоимости. Вместе с высоким качеством связи мы предлагаем пользователям инновационные услуги, которые учитывают личные потребности клиентов и улучшают качество их жизни», - сообщил генеральный директор Tele2 Андрей Патока.«Мы проделали грандиозную работу по развертыванию сети в Хабаровском крае и выходим на рынок с полной уверенностью, что наши клиенты получат услуги самого высокого качества. А чтобы жители региона могли лично в этом убедиться, мы предлагаем беспрецедентную возможность – тестировать нашу мобильную связь до конца года бесплатно», - отметил директор хабаровского филиала Tele2 Александр Кудаев.Фото: предоставлено Tele2