Tele2 предоставила связь педагогам-волонтерам

В офисе волонтерского движения Tele2 обеспечила связь с помощью корпоративной АТС. Сервис не требует установки дополнительного оборудования, а для его обслуживания не нужно привлекать IT-специалистов. Благодаря многоканальному номеру входящие звонки перенаправляются на мобильные телефоны свободных сотрудников, запись разговоров позволяет улучшать качество сервиса. С программой «Бизнес-окружение» педагоги-волонтеры, ученики и их родители смогут пользоваться специальными тарифами мобильной связи. Включенный в них объем интернет-трафика позволит проводить онлайн-занятия без дополнительных затрат.



