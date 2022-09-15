Экономика и бизнес 15.09.2022 в 11:49

Стартовал прием заявок в «МСП: Акселератор креативных индустрий»

Акселерация – одна из самых популярных программ от корпорации
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Текст: Иван Иванов
Стартовал прием заявок в «МСП: Акселератор креативных индустрий»
Корпорация МСП объявила прием заявок на участие в «Акселераторе креативных индустрий». Бесплатная программа по развитию и масштабированию компаний из сфер маркетинга, рекламы, дизайна архитектуры и других креативных индустрий. Прием заявок продлится до 27 сентября.

Каждого участника и его команду на протяжении 2,5 месяцев ждет интенсивная работа с индивидуальными трекерами и экспертами. Участники, успешно прошедшие отбор, будут анализировать рынок, проводить конкурентную разведку, создавать партнёрскую и инвесторскую сеть, повышать прибыль, систематизировать продажи, продвигать и масштабировать свой проект.

«Акселерация – одна из самых популярных программ от корпорации. Малый бизнес развивается и включает в себя огромный спектр сфер: от агропромышленного комплекса до креативного сектора. Именно поэтому в этот раз мы решили провести акселератор для компаний из креативной индустрии. Уверен, что участники акселератора достигнут поставленных целей и откроют новые горизонты для роста и развития своего бизнеса» - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Подать заявку на участие в акселераторе могут компании, которые развиваютися в следующих сферах:

- маркетинг и реклама;
- архитектура и дизайн,
- медиа;
- арт и искусство и не только.

Корпорация МСП уже не первый раз запускает бизнес-акселератор. На сайте платформы в разделе бизнес-обучение предприниматели могут найти информацию о других программах акселерации от Корпорации МСП. За прошедший год было проведено обучение по направлениям: инновационных и HoReCa - проектов.

Цифровая платформа МСП.РФ реализуется совместно с Минэкономразвития в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

О платформе:

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития при участии самих предпринимателей для предоставления доступа ко всем необходимым сервисам и мерам поддержки в одном месте. Развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке МСП, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. На сегодня пользователям во всех регионах доступно 19 федеральных сервисов.

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