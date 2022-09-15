МегаФон назвал самые «разговорчивые» села Бурятии

Жители Бурятии стали больше разговаривать по мобильному телефону. Аналитики МегаФона зафиксировали рост голосового трафика на 15% с начала года. В среднем на один диалог абоненту сегодня достаточно около двух минут.Как сообщили в пресс-службе компании, наиболее общительными в регионе оказались жители Поселья и Онохоя – здесь в среднем разговоры длятся около трех минут. В топ самых разговорчивых локаций также попали Горячинск, Иракинда, Унэгэтэй, Челутай (24 км), Верхняя Березовка, Тохой и Ардасан.Среди крупных городов пальму первенства по этому показателю держит Улан-Удэ. За ним следуют Кяхта, Северобайкальск, Гусиноозерск, Закаменск и Бабушкин.С начала года абоненты МегаФона также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE – уже свыше 50% разговоров жители Бурятии проводят в сетях четвертого поколения. Сервис Voice over LTE позволяет совершать вызовы, не прерывая интернет-сессию в 4G, это значит, что скачивать видео на высоких скоростях, читать почту и соцсети можно даже во время беседы. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос звучит чисто и естественно.«Мы запустили технологию VoLTE в Бурятии еще в апреле 2020 года, и сейчас жители региона активно используют эту технологию для общения – уже свыше половины разговоров наших абонентов проходит в сетях 4G. Чтобы такими современными сервисами могли пользоваться не только люди в крупных городах и районных центрах, компания активно расширяет покрытие LTE по всей территории республики. В этом году мы модернизировали базовые станции уже в 38 поселениях Бурятии, в том числе удаленных и малочисленных. Так, сеть 4G МегаФона впервые появилась в селах Таловка, Белоозерск, Оер, Посольское, рабочем поселке Танхой, поселке Речка Мишиха. Теперь жители этих населенных пунктов могут пользоваться быстрым интернетом и звонить по VoLTE с наилучшим качеством звука», – сообщила директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.Фото: предоставлено компанией МегаФон