Экономика и бизнес 16.09.2022 в 10:11
Ведущему продукту МСП Банка исполнился год
За это время банк выдал малому и среднему бизнесу кредитов на 13,1 млрд рублей
Текст: Иван Иванов
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, подвел итоги первого года по продукту «Экспресс-поддержка»: малому и среднему бизнесу было выдано свыше 2 тысяч кредитов на сумму более 13,1 млрд рублей.
Большинство из заемщиков заняты в сфере строительства, оптовой торговли и грузовых перевозок, кроме того, это ресторанный бизнес и доставка продуктов. Есть и заемщики из необычных сфер деятельности: производство бугельных пробок, фитнес десертов и организаторы световых шоу.
Среди основных преимуществ экспресс-поддержки – отсутствие залога и возможность получить средства полностью онлайн из любой точки России. Максимальная сумма кредита составляет 10 млн рублей, срок – до 36 месяцев. Рассмотрение заявки занимает 5 минут, а предоставляются средства в течение 72 часов. Для получения экспресс-поддержки нужно быть субъектом МСП – ИП и ООО – со сроком регистрации не менее 12 месяцев.
Ставка по продукту составляет 9% годовых для компаний, зарегистрированных в Москве, и 10,75% для клиентов из других регионов.
«МСП Банк как один из институтов развития предпринимательства постоянно взаимодействует с бизнесом, чтобы понимать его потребности и разрабатывать новые инструменты поддержки. При запуске экспресс-кредитования мы стремились сделать продукт, сочетающий скорость принятия решений и доступную кредитную ставку, и мы рады, что он стал эффективным источником финансирования для многих клиентов», – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
Напомним, продукт «Экспресс-поддержка» был запущен в сентябре прошлого года. Ознакомиться с продуктом можно по ссылке.
АО «МСП Банк» – крупный специализированный государственный банк. Ключевые направления деятельности – кредитование малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ финансовой поддержки. Основными источниками фондирования являются средства, привлеченные от других кредитных организаций, в частности, заимствования от ВЭБ.РФ и Банка России.
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Большинство из заемщиков заняты в сфере строительства, оптовой торговли и грузовых перевозок, кроме того, это ресторанный бизнес и доставка продуктов. Есть и заемщики из необычных сфер деятельности: производство бугельных пробок, фитнес десертов и организаторы световых шоу.
Среди основных преимуществ экспресс-поддержки – отсутствие залога и возможность получить средства полностью онлайн из любой точки России. Максимальная сумма кредита составляет 10 млн рублей, срок – до 36 месяцев. Рассмотрение заявки занимает 5 минут, а предоставляются средства в течение 72 часов. Для получения экспресс-поддержки нужно быть субъектом МСП – ИП и ООО – со сроком регистрации не менее 12 месяцев.
Ставка по продукту составляет 9% годовых для компаний, зарегистрированных в Москве, и 10,75% для клиентов из других регионов.
«МСП Банк как один из институтов развития предпринимательства постоянно взаимодействует с бизнесом, чтобы понимать его потребности и разрабатывать новые инструменты поддержки. При запуске экспресс-кредитования мы стремились сделать продукт, сочетающий скорость принятия решений и доступную кредитную ставку, и мы рады, что он стал эффективным источником финансирования для многих клиентов», – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.
Напомним, продукт «Экспресс-поддержка» был запущен в сентябре прошлого года. Ознакомиться с продуктом можно по ссылке.
АО «МСП Банк» – крупный специализированный государственный банк. Ключевые направления деятельности – кредитование малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках государственных программ финансовой поддержки. Основными источниками фондирования являются средства, привлеченные от других кредитных организаций, в частности, заимствования от ВЭБ.РФ и Банка России.
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