Бурятский деловой центр в Улан-Удэ не находит покупателя

На сегодняшний день объявление о продаже БДЦ по-прежнему висит на сайте. Правда, стоимость указана уже другая – 900 миллионов рублей. Или 54,6 тысяч рублей за квадратный метр.





В Улан-Удэ уже более года не могут найти покупателя на здание Бурятского делового центра (БДЦ) на ул. Борсоева. Напомним, объявление о продаже БДЦ появилось на сайте «Авито» в июне прошлого года. Цена здания в тот момент составляла 700 миллионов рублей бeз yчeтa HДC. Продавцом объекта выступает МТС-Банк.Напомним, Бурятский деловой центр в Улан-Удэ был построен бизнесменом Михаилом Слипенчуком, получившим контроль над несколькими крупными объектами в республике – аэропортом «Байкал» и рядом месторождений полиметаллов. Позже предприниматель потерял интерес к Бурятии и постепенно избавился от принадлежащих ему активов.Общая площадь Бурятского делового центра составляет 16465 м². Треть центра занимают офисные помещения класса «А» с четырьмя конференц-залами, оборудованными современными мультимедийными системами вместимостью от 45 до 100 человек. В БДЦ имеется гостиница уровня 5* на 37 номеров, ресторан, вращающийся панорамный бар со смотровой площадкой, фитнес-клуб с профессиональным оборудованием, а также аквазона с финской сауной, хамам и джакузи. В здании есть подземная парковка на 59 машиномест и открытая наземная стоянка на 54 автомобиля.Фото: «Номер один»