«ЭкоАльянс» не смог «повесить» на экс-директора придуманный ущерб

«ЭкоАльянс» проиграл в Арбитражном суде Бурятии процесс по иску о взыскании убытков с бывшего директора Игоря Алексеева. Регоператор в лице его нынешнего руководства добивался признания «действиями в ущерб предприятию» ...привлечение заемных денежных средств по процентной ставке, существенно ниже рыночной. На этом, мягко говоря, странном основании, «ЭкоАльянс» пытался взыскать с Игоря Алексеева «убытки» в размере свыше 3,1 млн рублей, включая проценты за пользование заемными средствами и неустойку за просрочку возврата долга. Но суд в удовлетворении исковых требований полностью отказал. Апеляционная инстанция согласилась с выводами Арбитражного суда РБ, решение которого вступило в законную силу.Быть первым всегда трудно. Начало работы «ЭкоАльянса» в Бурятии наряду с обычными трудностями становления бизнеса осложнялось отсутствием базы данных о потребителях, тарифом, далеким от экономических реалий и расчетов, требованием вывозить мусор в частном секторе с каждого двора, а не с оборудованных контейнерных площадок (их там отродясь не было), серьезными вложениями в реконструкцию годами простаивавших мусоросортировочных станций в Улан-Удэ (одна была превращена в собачий приют) и многими другими факторами. Тем не менее, когда «ЭкоАльянс» возглавлял Игорь Алексеев, регоператор не припадал, как при Дмитрии Дружинине, к источникам бюджетного субсидирования, а находил рыночные инструменты преодоления неизбежных на старте «мусорной» реформы кассовых разрывов. Помогали опыт и деловые связи первого директора.В частности, были заключены договоры предоставления займов с АО ЗГРП на 40 млн рублей и с ООО «БабрЪ» на 29 млн рублей, необходимых для расчетов с подрядчиками за вывоз ТКО. Ставка по займу составляла 7 процентов годовых, хотя в то время подобные кредиты выдавались, по данным ЦБ РФ, под 10,5-11,3 процента годовых.ООО «БабрЪ» являлось подрядчиком регоператора по транспортировке отходов в Железнодорожном и Муйском районах. Оно оставалось им вплоть до осени прошлого года, когда уже при Дмитрии Дружинине было, как и ряд других предприятий, выдавлено с рынка систематическими неплатежами. На момент же заключения договора займа партнеры «ЭкоАльянса» были заинтересованы в том, чтобы регоператор успешно прошел этап становления бизнеса в Бурятии, твердо встал на ноги и наладил стабильные взаиморасчеты.Но даже в этом очевидном, на наш взгляд, обстоятельстве нынешнее руководство регоператора усмотрело некий коварный умысел. Как утверждал представитель «ЭкоАльянса» в суде, контролирующее лицо ООО «БабрЪ» якобы состоит в родстве с семьей Алексеевых.Однако суд этот «аргумент» оценил критически. «Данный факт истцом не доказан, а также не указано, каким образом аффилированность могла повлиять на возникновение убытков», - говорится в решении Арбитражного суда РБ.С процентами и аффилированностью все предельно ясно. Но откуда взялась неустойка? Как выяснилось в суде, решение отложить выплату задолженности перед ООО «БабрЪ» принимал не единолично Игорь Алексеев, а целая комиссия в состав которой входили председатель и секретарь совета директоров АО «РМЗ», владеющего половиной уставного капитала «ЭкоАльянса», генеральный директор АО «РМЗ» и даже заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии. В итоге ООО «БабрЪ» было вынуждено взыскивать задолженность через Арбитражный суд РБ, но произошло это уже после ухода Игоря Алексеева с должности директора.Ничего неразумного, противоправного, идущего вразрез интересам «ЭкоАльянса» суд в действиях экс-директора не усмотрел. Как и ничего такого, что указывало бы на использование денежных средств в личных целях. По оценке суда, вся история с займом - это «процесс обычной хозяйственной деятельности предприятия».Примечательно, что интересы регоператора в Арбитражном суде РБ и Четвертом апелляционном суде в Чите представлял привлеченный со стороны и весьма дорогой юрист. Он же является его представителем и по другим подобным искам. Хотя в штате «ЭкоАльянса» имеется целая юридическая служба. Надо ли уточнять, что все судебные расходы, которые несет регоператор, оплачиваются, как и зарплаты штатных работников, за счет денег, собираемых с потребителей его услуг - населения и бизнеса Бурятии? Можно ли считать дополнительные расходы на сторонних юристов экономически эффективными? Или они больше напоминают амбициозную попытку «насолить» предшественнику за казенный счет?Причем, это далеко не единственные издержки «ЭкоАльянса», коих можно было бы избежать при разумном подходе. По целому ряду исков, уже рассмотренных Арбитражным судом РБ, осуществляется взыскание денежных средств с регоператора в пользу ООО «БабрЪ» и других перевозчиков ТКО, долги перед которыми были накоплены после назначения директором Дмитрия Дружинина.В первый же год его «антикризисного» управления «ЭкоАльянсом» количество жалоб населения в надзорные органы выросло многократно. Сумма перерасчетов, которые регоператора обязали произвести в пользу потребителей, составила около полумиллиона рублей. Плюс множество штрафов за оказание услуг ненадлежащего качества. Точный итог не подсчитан, но, по мнению экспертов, он измеряется семизначной цифрой.И это только прямые финансовые потери «ЭкоАльянса»! Есть и косвенные (население и бизнес неохотно платят за услуги, которые им оказывают кое-как), и репутационные. Чего стоит одна история со свалкой в Селенгинске, попавшая летом 2021 года на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и обернувшаяся уголовным делом. Кто-то должен возместить ущерб окружающей среде. А если в суды начнут обращаться люди, на самочувствие которых повлиял зловонный дым со свалки?Разве все это не веские поводы задуматься над тем, кто же все-таки совершает действия, реально причиняющие ущерб «ЭкоАльянсу», тормозящие и без того буксующую реформу сферы обращения с отходами в Бурятии?Фото: «Номер один»