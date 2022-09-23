В Бурятии 1600 компаний выбрали «Виртуальную АТС» «Ростелекома»

«Ростелеком» в Бурятии отмечает рост популярности услуги «Виртуальная АТС». Ее подключили 1600 предприятий и учреждений республики. Из них в этом году новыми клиентами сервиса стали 200 организаций, в том числе медицинские и образовательные учреждения, предприятия торговли и питания, различные справочные службы.Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», «Виртуальная АТС» помогает без дополнительных затрат автоматизировать рутинные бизнес-процессы компании, наладить эффективную работу внутри организации и общение с клиентами. Услуга не привязана к конкретному адресу, поэтому будет работать и при переезде в другой офис.При подключении не нужно покупать или брать в аренду новое оборудование — достаточно мобильного, SIP–телефона или компьютера. Организация получает единый городской номер или номер в формате 8-800, многоканальную линию и выгодные тарифы на разговоры по России и другими странами. С помощью услуги можно фиксировать все звонки, переадресовывать и распределять вызовы между сотрудниками, тем самым сокращать время дозвона и улучшать клиентский сервис.«Начиная с прошлого года мы видим увеличение спроса на «Виртуальную АТС». Услуга стала одной из самых востребованных у бизнеса и органов государственной власти. Ее можно интегрировать в любую существующую на предприятии CRM, систему управления взаимоотношения с клиентами, что даст возможность анализировать статистику и контролировать обращения. Протестировать преимущества виртуальной телефонии можно бесплатно в течение двух недель», — рассказал заместитель директора филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.Подключить «Виртуальную АТС» можно отдельно или с другими услугами «Ростелекома»: интернетом, мобильной связью, видеонаблюдением и другими сервисами.Узнать подробную информацию об услугах и тарифах можно на сайте компании или по единому бесплатному номеру для организаций 8 800 200 3000.Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»