Экономика и бизнес 23.09.2022 в 15:03

В Бурятии рекордно вырос «пластиковый» долг

В августе банки выдали в республике 14,3 тыс. новых кредиток
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии рекордно вырос «пластиковый» долг
По данным Объединенного кредитного бюро (ОВК), в августе 2022 года банки выдали в Бурятии 14,3 тыс. новых кредиток на общую сумму более 937 млн  рублей. По сравнению с июлем 2022 года, количество новых карт выросло на 33%, и это своеобразный рекорд за всю историю Бурятии.

Объясняя высочайшие темпы кредитования по «пластику», Николай Мясников, и. о. генерального директора ОВК, отметил, что «после замедления темпов выдачи в июле 2022 года карты снова начали активно расти». Показатели по выдаче кредитных карт сейчас, по его словам, находятся в регионах  на уровне конца 2021 года.

- Однако в Бурятии рост значительно опережает другие регионы, ведь в августе прошлого года у вас выдано карт на сумму более 656 тыс. рублей, а в аналогичном периоде нынешнего года эта цифра приближается к 1 млрд рублей, - сообщил он.

Одновременно банки наращивают выдачу карт с овердрафтом чаще всего у зарплатных клиентов. Такие долги обходятся  дороже, но воспользоваться деньгами банка и обслуживать долг гораздо проще.

В астрономическом росте кредитования в Бурятии эксперты, как ни странно, видят первые признаки оживления экономики.

- Падение ставки ЦБ снижает стоимость ресурсов для банков, повышая процентную маржу по высокодоходным кредитным продуктам, таким как кредитные карты, - считает финансовый аналитик Александр Доржиев. -  Также сказывается отложенный спрос населения Бурятии, когда потребление сокращалось в пользу сберегательной модели поведения, типичной для кризисов. И у банков, соответственно, по мере улучшения экономической ситуации смягчаются условия кредитования высокорискованных заемщиков.

По его словам, «настроения от панических сменяются на более оптимистичные».

При этом, как отмечают эксперты, «банки сохраняют рисковые стратегии на прежнем уровне, одобряя только каждую третью заявку на кредитную карту».

Фото: «Номер один»
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кредитование

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