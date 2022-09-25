В Бурятии Фонд поддержки предпринимательства громит оплошавших клиентов

Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия выдает деньги на развитие бизнеса. Поддержка должна помочь предпринимателю сделать шаг вперед. Но бизнес – море с капризной погодой. Ветер подул не в ту сторону - корабль несет на рифы, и все заканчивается тем, что Фонд идет в суд и требует вернуть деньги.Когда говорят о поддержке бизнеса в Бурятии, никто не любит вспоминать провалы. Ведь это грустно. Куда приятнее говорить о том, что удалось. Но бизнес-неудачи предпринимателей не менее интересны, чем удачи. Можно посмотреть, кто на чем «споткнулся».Фонд поддержки громит оплошавших предпринимателей вынужденно. Деньги выдаются на определенных условиях. Если заемщик их нарушил, то Фонд начинает требовать возврата средств. Поэтому, полагаем, оплошавшему малому бизнесу не стоит ждать от Фонда (он является микрокредитной организацией) пощады.Недавно в Бурятии закончился процесс, в котором Фонд выступил против группы предпринимателей и ООО. В их адрес выставили иск о возврате более 2,3 млн рублей. В ходе процесса ответчики смогли погасить небольшую часть, но это не удовлетворило Фонд, который, снизив запрашиваемую сумму, «дожал» их.Заемщиком являлось одно ООО, а остальные ответчики были его поручителями. ООО подписало с бурятским Фондом поддержки договор о микрозайме в 1,5 млн рублей (под 10% годовых).Фирма планировала реализовать проект под названием «Парк мира». Микрозаем целевой – на установку ограждения территории парка. Что за проект был задуман, не очень понятно - в суде не касались вопроса наполнения парка, так как это не относилось к делу. Возможно, там хотели воздвигнуть маленькие копии известных мировых достопримечательностей или что-то еще. Но проект внезапно затормозился, что привело к грустным последствиям.Фирма признала неисполнение обязательств. Ее представитель пояснил, что произошло непредвиденное - не выдавались технические условия для получения разрешения на строительство «Парка мира», так как действовали ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса.Предприниматель оказался не таким богатым, чтобы, не имея возможности построить и запустить парк, регулярно обслуживать полученный заем. Он честно пытался это делать, но вскоре начались просрочки платежей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Появилась большая неустойка, пошли штрафы за просрочку, за непредставление документов о целевом использовании микрозайма и т. д.Например, сумма неустойки, потребованная Фондом поддержки, составила почти 0,5 млн рублей. Ответчик попросил снизить ее размер. Суд отметил, что «между сторонами предусмотрена ответственность должника в виде уплаты неустойки в размере 60% годовых за каждый день просрочки. Размер начисленной неустойки за неисполнение условий договора составляет 36% суммы основного долга».Получить всю требуемую сумму Фонду не удалось. Суд ее уменьшил: снизил размер неустойки, уменьшил штрафы и т. д. Фонд, к слову, просил обратить взыскание на заложенные автомобили. Транспортные средства принадлежали не фирме-заемщику, а поручителям по займу.Фемида вынесла решение в пользу истца - взыскать с заемщика и поручителей солидарно около 1,4 млн рублей. Заложенные автомобили присудили продать с публичных торгов.Наличие у предпринимателей-заемщиков поручителей, готовых взять на себя финансовую ответственность по возврату микрозайма, - широко распространенная деталь договоров займа, заключаемых Фондом поддержки.Почему люди соглашаются стать поручителями? Наверное, когда к ним обращается родственник или друг, им стыдно отказать. Но все равно, прежде чем становиться поручителями по займу, надо хорошо думать. Если что-то пойдет не так, то выкладывать деньги, прощаться с имуществом придется именно поручителям.Порой люди так верят человеку, попросившему их выступить в роли поручителя, что закладывают свой единственный дом, где живут, и земельный участок, на котором стоит жилище. Когда Фонд заводит в суде разговор об обращении взыскания на заложенную недвижимость, это шокирует поручителя как ушат холодной воды, внезапно вылитый ему на голову.Улан-удэнская индивидуальная предпринимательница взяла у Фонда микрозаем в 500 тыс. рублей на пополнение оборотных средств и приобретение грузового автомобиля. Гарантами возврата долга выступили два других человека – мужчина и женщина. Последняя при этом заложила дом с землей, принадлежавшие ей. Обязательства официально закрепили в договоре.Фонд выдал 0,5 млн под 10% годовых. Но дела у предпринимательницы пошли так плохо, что она не смогла до конца выплатить заем. Дошло до того, что женщина закрыла ИП. Но долг в сумме 603 тыс. рублей (сам кредит, неустойка и т. д.) остался.Узнав, что Фонд поднял вопрос об обращении взыскания на заложенный дом и участок, поручительница заволновалась. Ведь она жила в том доме. Женщина бросилась искать деньги. Чего это ей стоило, неизвестно, но пока суд рассматривал иск, она смогла изыскать более 400 тыс. рублей.В результате основной долг удалось почти весь выплатить. Он снизился до мизерной суммы в 2,2 тыс. рублей. В новых обстоятельствах общий долг по договору составил порядка 217 тыс. рублей (в том числе около 200 тысяч пришлись на неустойку).Ответчики обратились с просьбой снизить размер неустойки. Неустойку снизили до 30 тыс. рублей, штрафы суд тоже уменьшил. «Размер ответственности ответчиков явно несоразмерен последствиям нарушения», - разъяснили сторонам. В юридической системе России неустойка не является средством обогащения, а направлена на восстановление прав, нарушенных вследствие ненадлежащего исполнения обязательства.Что до дома, то, учитывая, что значительную часть долга по микрозайму погасили, то взыскание на дом и землю решили не накладывать. Вердиктом по драматическому процессу с ответчиков взыскали около 33 тыс. рублей.Иски от Фонда к своим заемщикам появляются с печальной регулярностью. Кто-то не сумел расплатиться по займу на покупку стройматериалов, строительство склада и ремонт автобуса. Не смогла погасить долг фирма, занимающаяся аптечным делом. Другие предприниматели взяли 2,5 млн рублей на ремонт здания для открытия фитнес-клуба и не потянули. Кто-то взял 300 тысяч на строительство помещения под овощехранилище, но в итоге тоже попал под суд.Как видим, ситуации разные, предприниматели постоянно берут микрозаймы под всевозможные проекты, хотят развиваться. Увы, не всегда планам суждено реализоваться в задуманном виде. Поэтому истории с «заемными» процессами происходят в Бурятии постоянно. Но, как заверил представитель Фонда, с которым связался «Номер один», на фоне «коронавирусного» периода какого-то их заметного всплеска не отметилось.Как видим, в разбирательствах по искам Фонда к оплошавшим клиентам суды нередко снижают запрашиваемые суммы. Суд, естественно, тоже не благотворительная организация. Он может и заложенного имущества лишить, вынеся решение об обращении взыскания на залог. Но в целом Фемида в силах смягчить участь задолжавших.Отметим, встречаются и странные случаи, когда предприниматель, пройдя всю процедуру одобрения займа, получает его, но затем даже не пытается погашать. И в иске фигурирует полная, до копейки, сумма основного долга (плюс проценты, неустойки). То есть не совершено ни единого платежа. Что это за мошенники, неясно, но, как отметили в Фонде, таких случаев в республике хоть и немного, но с ними идет активная борьба.Петр Санжиев, «Номер один».