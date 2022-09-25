Экономика и бизнес 25.09.2022 в 09:00
Бурятия возвращает обратно в федеральный бюджет сотни миллионов рублей
Кто ответит за непотраченные деньги?
Текст: Станислав Сергеев
Минфин Бурятии подвел итоги первого полугодия по исполнению бюджета. Эти итоги будут представлены на сессии Народного Хурала. Пока же проект документа гуляет по хуральским комитетам, где сталкивается с критикой. Один из поводов – огромный возврат выданных ранее средств обратно в федеральный бюджет. Причем возвращать приходится нереализованные выплаты врачам, учителям и деньги для детей-сирот.
Оптимистичное начало
На первый взгляд, отчет по исполнению бюджета за первое полугодие 2022 года выглядит оптимистично. Доходы за шесть месяцев составили 52 млрд рублей, или 54% от годового плана. Расходы – 50 млрд рублей, или 46,4% от плана. На 1 июля даже сформировался профицит бюджета – почти 2 млрд рублей. Однако профицит этот временный.
- В связи с тем, что какой-либо ГРБСник (главный распорядитель бюджетных средств. – Прим. ред.) не исполнил тот кассовый план, который мы ему профинансировали. То есть министерство финансов деньги выделило, но при этом через казначейство какие-либо расходы не произведены. Эти профициты носят временный характер. В любом случае эти деньги будут исполнены в рамках бюджетных обязательств, - поясняла депутатам замминистра финансов Бурятии Лариса Самбарова.
При этом собственные доходы в бюджет (то есть без учета федеральных поступлений) составили 19,6 млрд рублей, что на 17% выше, чем за первое полугодие прошлого года. Этот рост обеспечили поступления налога на прибыль от предприятий добывающей и железнодорожной отраслей, а также акцизы, в основном на нефтепродукты.
После доклада Ларисы Самбаровой депутаты стали интересоваться судьбой тех или иных налогов, которые, в отличие от налога на прибыль и акцизов, особым ростом не отличаются. Например, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
- Снижение получения НДПИ идет в связи с тем, что люди попали в ТОРы, я так понимаю. Но они, получив все это, работают? Наращивают производство? Это как-то рассматривается правительством? Если они работают, то налог на доходы физических лиц тоже должен вырасти, а он у нас упал. Такое впечатление, что они с прошлого года не работают, - говорил Иринчей Матханов.
ТОРы – это территории опережающего развития, куда за последнее время включено немало компаний. Все они получают серьезные льготы по налогам, из-за чего страдает бюджет.
Работают ли добывающие компании над повышением производства, Лариса Самбарова ответить не смогла. Тогда второй депутат – Геннадий Доржиев – предложил более внимательно рассмотреть этот вопрос. Ведь нулевые показатели по НДПИ обсуждались еще в прошлом году. Но воз и ныне там.
- Мы должны были в разрезе налогоплательщиков поднять производственные планы и посмотреть более подробно, - предложил депутат.
Виноватых нет
Внимание депутатов привлекли и другие нерадостные цифры, связанные с возвратом неиспользованных денег в федеральный бюджет.
- Но то, что вы вернули на детей-сирот, это вообще преступление. Единовременные выплаты медицинским работникам – тоже деньги вернули. На организацию бесплатного питания школьников – аж 8 млн вернули. Педагогическим работникам за классное руководство – 180 млн рублей вернули. Это же бешеные деньги. У нас когда-нибудь кто-то за это будет отвечать? В тюрьму садиться или должности лишаться? Все-таки федеральный бюджет выделяет нам деньги, а мы – бац – к концу года возвращаем их обратно, - возмущался Иринчей Матханов.
По его словам, это далеко не первый раз, когда деньги возвращаются в федеральную казну. И каждый раз никто не несет за это ответственности.
- Сложные времена наступили. За каждую копейку надо отвечать. Возвращать такие суммы в федеральный бюджет, я думаю, это неправильно. Это значит, какая-то некомпетентность есть. Кто отвечает за то, чтобы выявить это дело, наказать и больше не допускать? Чтобы не было проблем с выплатами медработникам, педработникам, сиротам и т. д. Самые сложные и тонкие направления, по ним у нас как-то плохо исполняется бюджет, - продолжал возмущаться депутат.
По словам Ларисы Самбаровой, минфин каждый месяц внимательнейшим образом рассматривает исполнение бюджета по каждому распорядителю бюджетных средств. И чаще всего есть уважительные причины не потратить бюджетные деньги.
- Это может быть экономия по торгам. По врачам, к примеру, мы получили деньги из федерального бюджета, а они не выполняют условия соглашения. И мы обязаны эти деньги вернуть, - поясняла она. – Работа, конечно, в этом направлении идет. И мы стараемся обеспечить в полном объеме использование всех федеральных денег.
Кредит на мусор
На фоне споров об исполнении бюджета минфин внес второй законопроект, которым предлагается влезть в кредит, чтобы получить еще федеральных денег. Речь идет о нашумевшей свалке в поселке Селенгинск Кабанского района, о которой рассказали президенту во время прямой линии.
У Бурятии появился шанс построить мусорный полигон с участием федерального бюджета. Но для этого нужно, чтобы Республиканский мусороперерабатывающий завод (РМЗ) взял кредит и поучаствовал в проекте. Но кредит ему не дадут без госгарантии. Поэтому в бюджет хотят заложить 132 млн рублей, которые банк заберет из бюджета в случае, если РМЗ перестанет платить по кредиту.
- Направить заявку в минприроды России нужно не позднее 1 ноября, - говорила Лариса Самбарова. - Республика Бурятия планирует получение средств из федерального бюджета по указанной программе на создание объекта стоимостью 470 млн рублей. В том числе за счет федерального бюджета предполагается 384 млн рублей, за счет республиканского бюджета - 7,8 млн рублей и средства кредитных организаций – 78 млн рублей. Уважаемые депутаты, я прошу поддержать, потому что упускать такую возможность получения федеральных денег нельзя.
Большинство депутатов высказались «за», горячо предлагая проект поддержать. Но были и те, кто пытался критиковать это решение. Алексей Багадаев, к примеру, поинтересовался, какова судьба усть-баргузинской свалки, ликвидация которой проходит со скандалом.
- В настоящее время договорные отношения с исполнителем расторгаются, - грустно констатировал представитель минприроды республики.
Другими словами, если освоение этих денег снова пойдет не по плану, бюджет республики не только вернет федеральные деньги, но и потеряет свои.
- Республиканской перерабатывающий завод – он заемщик, и за все возможные проблемы будет отвечать наш республиканский бюджет, - говорил Иринчей Матханов. – Я предлагаю тем депутатам, кто солидарен и готов поддержать, взять на себя персональную ответственность, в том числе дать свои личные гарантии, если они так уверены, что все это работает. Потому что если нет, то будут потрачены народные деньги. Я думаю, что это лучшая возможность ответственно к этому отнестись.
Личные гарантии, конечно, никто давать не будет. Однако проект закона комитет все же поддержал. И это логично, ведь отказываться от федеральных денег действительно глупо. Однако с системой контроля на всех этапах надо что-то делать. Иначе вместо новых объектов в Бурятии будут возникать новые скандалы.
Станислав Сергеев, «Номер один».
Оптимистичное начало
На первый взгляд, отчет по исполнению бюджета за первое полугодие 2022 года выглядит оптимистично. Доходы за шесть месяцев составили 52 млрд рублей, или 54% от годового плана. Расходы – 50 млрд рублей, или 46,4% от плана. На 1 июля даже сформировался профицит бюджета – почти 2 млрд рублей. Однако профицит этот временный.
- В связи с тем, что какой-либо ГРБСник (главный распорядитель бюджетных средств. – Прим. ред.) не исполнил тот кассовый план, который мы ему профинансировали. То есть министерство финансов деньги выделило, но при этом через казначейство какие-либо расходы не произведены. Эти профициты носят временный характер. В любом случае эти деньги будут исполнены в рамках бюджетных обязательств, - поясняла депутатам замминистра финансов Бурятии Лариса Самбарова.
При этом собственные доходы в бюджет (то есть без учета федеральных поступлений) составили 19,6 млрд рублей, что на 17% выше, чем за первое полугодие прошлого года. Этот рост обеспечили поступления налога на прибыль от предприятий добывающей и железнодорожной отраслей, а также акцизы, в основном на нефтепродукты.
После доклада Ларисы Самбаровой депутаты стали интересоваться судьбой тех или иных налогов, которые, в отличие от налога на прибыль и акцизов, особым ростом не отличаются. Например, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
- Снижение получения НДПИ идет в связи с тем, что люди попали в ТОРы, я так понимаю. Но они, получив все это, работают? Наращивают производство? Это как-то рассматривается правительством? Если они работают, то налог на доходы физических лиц тоже должен вырасти, а он у нас упал. Такое впечатление, что они с прошлого года не работают, - говорил Иринчей Матханов.
ТОРы – это территории опережающего развития, куда за последнее время включено немало компаний. Все они получают серьезные льготы по налогам, из-за чего страдает бюджет.
Работают ли добывающие компании над повышением производства, Лариса Самбарова ответить не смогла. Тогда второй депутат – Геннадий Доржиев – предложил более внимательно рассмотреть этот вопрос. Ведь нулевые показатели по НДПИ обсуждались еще в прошлом году. Но воз и ныне там.
- Мы должны были в разрезе налогоплательщиков поднять производственные планы и посмотреть более подробно, - предложил депутат.
Виноватых нет
Внимание депутатов привлекли и другие нерадостные цифры, связанные с возвратом неиспользованных денег в федеральный бюджет.
- Но то, что вы вернули на детей-сирот, это вообще преступление. Единовременные выплаты медицинским работникам – тоже деньги вернули. На организацию бесплатного питания школьников – аж 8 млн вернули. Педагогическим работникам за классное руководство – 180 млн рублей вернули. Это же бешеные деньги. У нас когда-нибудь кто-то за это будет отвечать? В тюрьму садиться или должности лишаться? Все-таки федеральный бюджет выделяет нам деньги, а мы – бац – к концу года возвращаем их обратно, - возмущался Иринчей Матханов.
По его словам, это далеко не первый раз, когда деньги возвращаются в федеральную казну. И каждый раз никто не несет за это ответственности.
- Сложные времена наступили. За каждую копейку надо отвечать. Возвращать такие суммы в федеральный бюджет, я думаю, это неправильно. Это значит, какая-то некомпетентность есть. Кто отвечает за то, чтобы выявить это дело, наказать и больше не допускать? Чтобы не было проблем с выплатами медработникам, педработникам, сиротам и т. д. Самые сложные и тонкие направления, по ним у нас как-то плохо исполняется бюджет, - продолжал возмущаться депутат.
По словам Ларисы Самбаровой, минфин каждый месяц внимательнейшим образом рассматривает исполнение бюджета по каждому распорядителю бюджетных средств. И чаще всего есть уважительные причины не потратить бюджетные деньги.
- Это может быть экономия по торгам. По врачам, к примеру, мы получили деньги из федерального бюджета, а они не выполняют условия соглашения. И мы обязаны эти деньги вернуть, - поясняла она. – Работа, конечно, в этом направлении идет. И мы стараемся обеспечить в полном объеме использование всех федеральных денег.
Кредит на мусор
На фоне споров об исполнении бюджета минфин внес второй законопроект, которым предлагается влезть в кредит, чтобы получить еще федеральных денег. Речь идет о нашумевшей свалке в поселке Селенгинск Кабанского района, о которой рассказали президенту во время прямой линии.
У Бурятии появился шанс построить мусорный полигон с участием федерального бюджета. Но для этого нужно, чтобы Республиканский мусороперерабатывающий завод (РМЗ) взял кредит и поучаствовал в проекте. Но кредит ему не дадут без госгарантии. Поэтому в бюджет хотят заложить 132 млн рублей, которые банк заберет из бюджета в случае, если РМЗ перестанет платить по кредиту.
- Направить заявку в минприроды России нужно не позднее 1 ноября, - говорила Лариса Самбарова. - Республика Бурятия планирует получение средств из федерального бюджета по указанной программе на создание объекта стоимостью 470 млн рублей. В том числе за счет федерального бюджета предполагается 384 млн рублей, за счет республиканского бюджета - 7,8 млн рублей и средства кредитных организаций – 78 млн рублей. Уважаемые депутаты, я прошу поддержать, потому что упускать такую возможность получения федеральных денег нельзя.
Большинство депутатов высказались «за», горячо предлагая проект поддержать. Но были и те, кто пытался критиковать это решение. Алексей Багадаев, к примеру, поинтересовался, какова судьба усть-баргузинской свалки, ликвидация которой проходит со скандалом.
- В настоящее время договорные отношения с исполнителем расторгаются, - грустно констатировал представитель минприроды республики.
Другими словами, если освоение этих денег снова пойдет не по плану, бюджет республики не только вернет федеральные деньги, но и потеряет свои.
- Республиканской перерабатывающий завод – он заемщик, и за все возможные проблемы будет отвечать наш республиканский бюджет, - говорил Иринчей Матханов. – Я предлагаю тем депутатам, кто солидарен и готов поддержать, взять на себя персональную ответственность, в том числе дать свои личные гарантии, если они так уверены, что все это работает. Потому что если нет, то будут потрачены народные деньги. Я думаю, что это лучшая возможность ответственно к этому отнестись.
Личные гарантии, конечно, никто давать не будет. Однако проект закона комитет все же поддержал. И это логично, ведь отказываться от федеральных денег действительно глупо. Однако с системой контроля на всех этапах надо что-то делать. Иначе вместо новых объектов в Бурятии будут возникать новые скандалы.
Станислав Сергеев, «Номер один».
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