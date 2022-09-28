Тимлюйский цементный завод расширяет парк спецтехники

В ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») продолжается модернизация и расширение парка карьерной, грузовой и специальной техники. В сентябре на завод поступили два седельных тягача с самосвальными полуприцепами.Как сообщили в пресс-службе компании, седельные тягачи имеют колесную формулу 6×4, оснащены двигателем, соответствующим экологическому стандарту Евро-5. В составе с самосвальными полуприцепами на стальных платформах, объем каждого из которых составляет 32 кубических метра, они будут задействованы в доставке известняка из цеха «Горный» на промплощадку завода. Один такой современный автопоезд позволяет перевозить до 30 тонн сырья за рейс без нарушений требований законодательства к транспорту, работающему на дорогах общего пользования.«Новую технику отличают высокий уровень безопасности и комфорта, а также долговечность при низких затратах на обслуживание. С выводом автопоездов на линию цех «Автотракторный» возьмет на себя порядка 30% объема перевозок известняка из цеха «Горный» на промплощадку завода», – поясняет начальник цеха Виктор Носков. Это, по его словам, обеспечит бесперебойное поступление сырья на завод и сократит затраты на его транспортировку.«Стоимость приобретенной техники – порядка 30 миллионов рублей. Плановое обновление и расширение заводского автопарка в рамках действующей инвестиционной программы холдинга «Сибирский цемент» продолжается», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.Фото: предоставлено компанией «ТимлюйЦемент»