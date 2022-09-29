Экономика и бизнес 29.09.2022 в 09:36

В августе жители Бурятии взяли рекордное количество ипотечных кредитов

Рынок недвижимости в республике постепенно восстанавливается
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В августе жители Бурятии взяли рекордное количество ипотечных кредитов
В августе 2022 года количество новых ипотечных кредитов в Бурятии выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 45%, а объемы увеличились на 6%. Всего в августе в республике выдано 699 новых ипотечных кредитов на 3,3 млрд. рублей, а в июле – 482 кредита на 3,1 млрд руб. Средний размер новой ипотеки составил 3,3 млн рублей.

Эти данные обнародовало ОКБ на основании данных от кредиторов, передающих сведения в бюро. Судя по данным статистики, в августе произошло практически полное восстановление рынка ипотечного кредитования, а цены даже несколько выросли. Впрочем, данные сентября, которые только подводятся, могут несколько разочаровать инвесторов. Пока не известно, какое влияние на рынок может оказать резкий рост экономической и политической напряжённости в сентябре.

Фото: «Номер один»
Теги
ипотека

Все новости

Минобороны РФ открыло «горячую линию» для родственников граждан, призванных в ходе частичной мобилизации
29.09.2022 в 10:27
В Улан-Удэ таксист протаранил ограждение и сбил девушку
29.09.2022 в 10:25
Перевоз домашних животных в пригородных поездах
29.09.2022 в 10:23
В августе жители Бурятии взяли рекордное количество ипотечных кредитов
29.09.2022 в 09:36
Рыбакам-любителям сняли запрет на лов байкальского омуля
29.09.2022 в 09:30
Жителей Улан-Удэ приглашают на сбор валежника
29.09.2022 в 09:24
В Улан-Удэ родственники погибшего слесаря наказали ТГК-14
29.09.2022 в 06:00
В Бурятии отправили в войска многодетных отцов и тех, кто не служил в армии
28.09.2022 в 21:04
Бурятия станет частью «Есенинского гастрольного тура»
28.09.2022 в 17:56
В Улан-Удэ из-за ДТП на ул. Борсоева образовалась большая пробка
28.09.2022 в 17:45
ЗУРХАЙ
с 28 сентября по 4 октября

Читайте также
Рыбакам-любителям сняли запрет на лов байкальского омуля
При этом определены разные сроки для шести рыбопромысловых участков и размер рыбы – не менее 20 см

29.09.2022 в 09:30
В Бурятии переезд в поселке Челутай оснастят системой видеонаблюдения
«Последней каплей» для такого решения стали два сентябрьских ДТП, которые чудом обошлись без погибших  
28.09.2022 в 15:21
Тимлюйский цементный завод расширяет парк спецтехники
В сентябре на завод поступили два седельных тягача
28.09.2022 в 13:44
Традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень» состоится 8 и 9 октября
Она состоится на рынках «Крестьянский», «Центральный», «Стимул», площадке ТРЦ Capital Mall
27.09.2022 в 16:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru