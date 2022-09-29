В августе жители Бурятии взяли рекордное количество ипотечных кредитов

В августе 2022 года количество новых ипотечных кредитов в Бурятии выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 45%, а объемы увеличились на 6%. Всего в августе в республике выдано 699 новых ипотечных кредитов на 3,3 млрд. рублей, а в июле – 482 кредита на 3,1 млрд руб. Средний размер новой ипотеки составил 3,3 млн рублей.Эти данные обнародовало ОКБ на основании данных от кредиторов, передающих сведения в бюро. Судя по данным статистики, в августе произошло практически полное восстановление рынка ипотечного кредитования, а цены даже несколько выросли. Впрочем, данные сентября, которые только подводятся, могут несколько разочаровать инвесторов. Пока не известно, какое влияние на рынок может оказать резкий рост экономической и политической напряжённости в сентябре.Фото: «Номер один»