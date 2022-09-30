Экономика и бизнес 30.09.2022 в 12:46
В Бурятии стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России»
Участниками могут стать действующие предприниматели и самозанятые граждане в возрасте от 14 до 35 лет
Текст: Константин Воронов
Конкурс проводится в номинациях:
- «Социальная польза»
- «Прорыв года»
- «Инновационно-технологическое предпринимательство»
- «Классическое предпринимательство»
- «Самозанятый»
- «Международный бизнес»
- «Медиа бизнес»
- «Производство»
- «Агробизнес»
- «Креативный бизнес»
А также специальные номинации:
- «Женский бизнес»
- «Лучший проект в сфере ESG-технологий»
Участие в конкурсе предоставляет возможность заявить о себе и представить Республику Бурятию на федеральном уровне, получить мощную медийную поддержку, новые возможности для своего бизнеса и найти новых партнёров.
Первый регистрационный этап продлится до 10 октября и включает в себя: подачу заявки по ссылке и на сайте центра «Мой бизнес» по ссылке, регистрацию личного кабинета и тестирование на оценку экономических знаний и предпринимательских компетенций.
Фото: «Номер один»
- «Социальная польза»
- «Прорыв года»
- «Инновационно-технологическое предпринимательство»
- «Классическое предпринимательство»
- «Самозанятый»
- «Международный бизнес»
- «Медиа бизнес»
- «Производство»
- «Агробизнес»
- «Креативный бизнес»
А также специальные номинации:
- «Женский бизнес»
- «Лучший проект в сфере ESG-технологий»
Участие в конкурсе предоставляет возможность заявить о себе и представить Республику Бурятию на федеральном уровне, получить мощную медийную поддержку, новые возможности для своего бизнеса и найти новых партнёров.
Первый регистрационный этап продлится до 10 октября и включает в себя: подачу заявки по ссылке и на сайте центра «Мой бизнес» по ссылке, регистрацию личного кабинета и тестирование на оценку экономических знаний и предпринимательских компетенций.
Фото: «Номер один»
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