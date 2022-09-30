Экономика и бизнес 30.09.2022 в 12:46

В Бурятии стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России»

Участниками могут стать действующие предприниматели и самозанятые граждане в возрасте от 14 до 35 лет
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России»
Конкурс проводится в номинациях:

- «Социальная польза»

- «Прорыв года»

- «Инновационно-технологическое предпринимательство»

- «Классическое предпринимательство»

- «Самозанятый»

- «Международный бизнес»

- «Медиа бизнес»

- «Производство»

- «Агробизнес»

- «Креативный бизнес»

А также специальные номинации:

- «Женский бизнес»

- «Лучший проект в сфере ESG-технологий»

Участие в конкурсе предоставляет возможность заявить о себе и представить Республику Бурятию на федеральном уровне, получить мощную медийную поддержку, новые возможности для своего бизнеса и найти новых партнёров.

Первый регистрационный этап продлится до 10 октября и включает в себя: подачу заявки по ссылке и на сайте центра «Мой бизнес» по ссылке, регистрацию личного кабинета и тестирование на оценку экономических знаний и предпринимательских компетенций.

Фото: «Номер один»
Теги
конкурс

Все новости

В Бурятии стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России»
30.09.2022 в 12:46
В Бурятии COVID-19 стремится к нулю
30.09.2022 в 12:40
В Улан-Удэ обещают капитально отремонтировать мост на проспекте Автомобилистов
30.09.2022 в 12:35
Бурятия обеспечит детскими площадками весь Дальний Восток
30.09.2022 в 11:51
В Бурятии прекратили уголовное дело в отношении районного чиновника
30.09.2022 в 11:11
В Улан-Удэ покрасили дом Фишева
30.09.2022 в 11:03
На выходные Бурятию ожидает похолодание, ветер и снег
30.09.2022 в 11:00
Поступление в ВУЗ онлайн
30.09.2022 в 10:25
В Бурятии наркобарыга получил 12 лет тюрьмы
30.09.2022 в 10:14
В Улан-Удэ нашлась хозяйка упавшей в колодец собаки
30.09.2022 в 09:58
ЗУРХАЙ
с 28 сентября по 4 октября

Читайте также
Бурятия обеспечит детскими площадками весь Дальний Восток
Первый резидент ТОР «Селенгинск» готовиться производить безопасное оборудование для детворы  
30.09.2022 в 11:51
Минсельхоз Бурятии назвал места и сроки лова омуля рыбаками-любителями
Ловить омуль можно будет, как с берега, так и с лодки удочками и спиннингами всех типов и систем
30.09.2022 в 09:24
Василий Соколов: «Будем больше привлекать общественность»
Замруководителя Росрыболовства подверг критике Бурятию за охрану нерестового омуля
29.09.2022 в 22:41
ВТБ финансирует Селенгинский ЦКК на 1 млрд рублей
Средства предоставлены по программе льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции
29.09.2022 в 18:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru