Экономика и бизнес 01.10.2022 в 11:24
Рост цен на военную экипировку заинтересовал антимонопольщиков
ФАС проанализирует стоимость военных товаров на маркетплейсах
Текст: Станислав Сергеев
Федеральная антимонопольная служба планирует изучить цены на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения. Для этого ведомство уже сделало запросы крупнейшим маркетплейсам, таким как Яндекс, Ozon и Wildberries. Эти данные будут способствовать "всестороннему изучению ситуации", пояснили в службе.
Также ведомство проанализирует обоснованность изменения стоимости армейской экипировки в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы.
Напомним, ранее на эту тему выступил Алексей Цыденов, который по итогам встречи с мобилизованными пригрозил мобилизацией бизнесменам, задирающим цены на обмундирование.
- Ребята рассказали, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах. Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад, а то вам придется самим готовится к мобилизации, дойдем до каждого, - говорил глава Бурятии.
Фото: «Номер один»
Также ведомство проанализирует обоснованность изменения стоимости армейской экипировки в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы.
Напомним, ранее на эту тему выступил Алексей Цыденов, который по итогам встречи с мобилизованными пригрозил мобилизацией бизнесменам, задирающим цены на обмундирование.
- Ребята рассказали, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах. Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад, а то вам придется самим готовится к мобилизации, дойдем до каждого, - говорил глава Бурятии.
Фото: «Номер один»
ТегиФАС