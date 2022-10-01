Экономика и бизнес 01.10.2022 в 11:24

Рост цен на военную экипировку заинтересовал антимонопольщиков

ФАС проанализирует стоимость военных товаров на маркетплейсах
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Текст: Станислав Сергеев
Рост цен на военную экипировку заинтересовал антимонопольщиков
Федеральная антимонопольная служба планирует изучить цены на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения. Для этого ведомство уже сделало запросы крупнейшим маркетплейсам, таким как Яндекс, Ozon и Wildberries. Эти данные будут способствовать "всестороннему изучению ситуации", пояснили в службе.

Также ведомство проанализирует обоснованность изменения стоимости армейской экипировки в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы. 

Напомним, ранее на эту тему выступил Алексей Цыденов, который по итогам встречи с мобилизованными пригрозил мобилизацией бизнесменам, задирающим цены на обмундирование.

- Ребята рассказали, что резко выросли в цене спецодежда, обмундирование, снаряжение в магазинах. Обращаюсь к продавцам, если кто-то решил нажиться в это время, заработать сверхприбыли, лучше верните цены назад, а то вам придется самим готовится к мобилизации, дойдем до каждого, - говорил глава Бурятии.

Фото: «Номер один»

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