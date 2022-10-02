Регионы Дальнего Востока получат допсредства по «Единой субсидии»

Регинам Дальнего Востока предоставят дополнительные средства по президентской дальневосточной субсидии. Решение принято на заседании президиума правкомиссии, которое провёл полпред ДФО Юрий Трутнев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.В Бурятии на 80 млн рублей будут закуплены 10 автомобилей скорой помощи, медоборудование, здания Республиканского центра образования в Улан-Удэ и Республиканского межотраслевого техникума в с.Новоильинске, блочно-модульная котельная для у.Охор-ШибирьОбщий объём допсредств, предоставленных Бурятии, Приморью, Хабаровскому краю, Амурской, Магаданской и Сахалинской областям, составит 448 млн рублей.