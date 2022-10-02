Экономика и бизнес 02.10.2022 в 11:13

Регионы Дальнего Востока получат допсредства по «Единой субсидии»

Решение принято на заседании президиума правкомиссии, которое провёл полпред ДФО Юрий Трутнев
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Текст: Нина Павлова
Регионы Дальнего Востока получат допсредства по «Единой субсидии»
egov-buryatia.ru
Регинам Дальнего Востока предоставят дополнительные средства по президентской дальневосточной субсидии. Решение принято на заседании президиума правкомиссии, которое провёл полпред ДФО Юрий Трутнев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В Бурятии на 80 млн рублей будут закуплены 10 автомобилей скорой помощи, медоборудование, здания Республиканского центра образования в Улан-Удэ и Республиканского межотраслевого техникума в с.Новоильинске, блочно-модульная котельная для у.Охор-Шибирь

Общий объём допсредств, предоставленных Бурятии, Приморью, Хабаровскому краю, Амурской, Магаданской и Сахалинской областям, составит 448 млн рублей.
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Регионы Дальнего Востока получат допсредства по «Единой субсидии»
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