Геологи «додавили» золотодобытчиков Бурятии

В Бурятии завершился интересная «золотоносная» стычка. На юридическом ристалище встретились известная золотодобывающая компания республики «Хужир Энтерпрайз» и ее деловые партнеры из «Бурятского геологоразведочного предприятия».«Хужир» считается довольно перспективной компанией в области эксплуатации золотоносных ресурсов республики. Как следует из сайта компании, «с момента возобновления деятельности, общий объем производства в 2020 году составил 332 кг». А в нынешнем году золотодобытчики планировали выйти на полную производственную мощность.Удалось выйти на заветные рубежи или еще нет, неизвестно, но отношения с партнерами-геологами привели «Хужир» в зал суда.Геологоразведчики потребовали вернуть им задолженность по ранее заключенному договору в размере более 6 млн рублей, а также выплатить пени в 0,7 млн рублей. Договор был заключен в сентябре прошлого года. Полагаем, геологи провели какую-то работу по установлению золотых запасов на месторождении в Окинском районе, но в итоге им не заплатили причитающееся.Иск, конечно, был принят, началось производство по делу. Перед началом основной баталии, в предварительном судебном заседании, истец снизил сумму основных требований до 5 млн рублей, но пени остались прежними. Это произошло из-за того, что «Хужир» оплатил часть суммы.Назначив дату начала полноценного разбирательства, суд, тем не менее, предложил сторонам урегулировать спор путем заключения мирового соглашения. И бизнесмены… решили его заключить.В назначенную дату состоялась не увлекательная «битва юристов», а утверждение мирового соглашения. «Хужир» признал все предъявленные требования, а истец отказался от взыскания пени.5 млн рублей должны быть перечислены «Бурятскому геологоразведочному предприятию» до конца октября. Фактически, геологи «додавили» золотарей. Будем надеяться, что компания сдержит обещание, хотя осталось так и не проясненным почему «Хужир» не выплатил деньги по-нормальному, не доводя до иска.«Хужир Энтерпрайз» - компания довольно солидная и зарегистрирована в Бурятии. По информации ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 млн рублей. Среди учредителей есть несколько физических лиц, а также ООО. Резонно предположить, что в случае необходимости, учредители вполне могли бы поддержать финансово свою фирму. Но, как видим, до иска все равно дошло.Если говорить о «Бурятском геологоразведочном предприятии», то на его счет ЕГРЮЛ сообщает, что компания зарегистрирована и находится в Москве.Как бы там ни было, неважно в каком регионе России числится деловой партнер. Если договор обязывает заплатить - надо платить. Долг платежом красен.Фото: «Номер один»