Недвижимость в Бурятии стала дешеветь

Осложнение экономической и политической ситуации в конце сентября уже отражается на рынке недвижимости Бурятии. После значительного оживления в августе, когда жители Бурятии взяли рекордное количество ипотечных кредитов, рынок снова пополз вниз. И все чаще мелькают недорогие предложения, в том числе в связи с отъездом улан-удэнцев на ПМЖ за границу, а дисконт к цене продажи стал обычным явлением.Напомним, что август 2022 года случился удивительно благоприятным месяцем для регионального рынка. Ведь ипотека как главный драйвер продаж выросла в республике, по сравнению с предыдущим месяцем, на 45%, а объемы увеличились на 6%. Так, в августе нынешнего года в республике выдано 699 новых ипотечных кредитов на 3,3 млрд рублей, а в июле – 482 кредита на 3,1 млрд рублей. Средний размер новой ипотеки составил 3,3 млн рублей. Эти данные обнародовало ОКБ на основании данных от кредиторов, передающих сведения в бюро. Судя по данным статистики, в августе произошло практически полное восстановление рынка ипотечного кредитования, а цены даже несколько выросли. Впрочем, данные сентября, которые только подводятся, уже могут разочаровать инвесторов.- В сегодняшней обстановке трудно планировать что-либо, например, сложно загадывать, как и где мы будем праздновать Новый год, не говоря уже о том, чтобы брать ипотечный кредит на 15 - 30 лет, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Горизонт планирования сузился, что будет с доходами и как придется выплачивать долг без риска потери жилья, людям непонятно. Эти факторы будут тормозить продажи.Не случайно улан-удэнские риелторы на прошлой неделе начали жаловаться на срыв и приостановку сделок в связи с резким ухудшением экономических перспектив.- 23 сентября пошли на сделку, а покупатель квартиры вдруг меняет условия договора -хочет дисконт и рассрочку оплаты в связи с тем, что в его фирме начались проблемы, -сетует улан-удэнский риелтор. - Всю неделю продавец и покупатель ругались, и такого уровня агрессии я ранее не наблюдала, причем они так и не договорились.Что касается первичного рынка недвижимости, то с 22-23 сентября улан-удэнские застройщики столкнулись с частой приостановкой поиска новостроек и консультациями по поиску вариантов для получения ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках. Более того, приходят тревожные новости от банков.Так, на прошлой неделе в Бурятии участились случаи отказа банков от выдачи потребкредитов мужчинам. Что касается ипотечных кредитов, то здесь также ситуация осложняется для заемщиков.Консультанты в первую очередь интересуются возрастом заемщика и полом. «Например, если заемщик старше 55 лет и имеет стабильный источник дохода, то никаких вопросов обычно не возникает, если же речь идет о молодых мужчинах, то консультанты сразу же переводят разговор на тему оформления кредита на супругу», - жалуются риелторы.Как сообщил информированный источник в одном из госбанков, негласное указание о приостановке выдачи кредитов мужчинам связано с неопределенностью их дальнейшего статуса и вопросом возврата заемных средств в случае невозможности обслуживания кредитов.- Речь идет и о «физиках», и об ИП, если им руководит мужчина. Порой отказываем даже в смешных суммах, - говорит представитель банковского сектора.Смахивает все это на дискриминацию мужчин, однако банки действуют хитро и аккуратно, не давая поводов подать в суд на них.Улан-удэнский риелтор Олег Семенов полагает, что «если ипотека серьезно забуксует, то продавцам придется снижать стоимость квартир, поскольку в конце сентября рынок встал».Также на рынок давит и новый фактор - сентябрьский отъезд некоторой, довольно активной и образованной части населения региона в Монголию. Так, на «Авито» появились срочные продажи в Улан-Удэ двухкомнатных благоустроенных квартир за 3 млн рублей, и трех-четырехкомнатных - за 4 млн рублей. И продавцы демонстрируют готовность к торгу.- Такие квартиры продаются часто по доверенности, поскольку собственники или часть собственников находятся за пределами республики, - говорят риелторы. Впрочем, они поясняют, что «подобные сделки с продажей за рубли и конвертацией в доллары для отъезда за рубеж пока не носят массового характера». Однако в будущем миграционные продажи теоретически могут повлиять на рынок жилья в Улан-Удэ.В то же время риелторы говорят о новой тенденции - снятие квартир с продаж.- Когда спрашиваешь клиентов о причине таких решений, они поясняют, что либо боятся продавать в связи с экономической неопределенностью, либо с желанием продать зимой или весной подороже, - говорят риелторы. - Например, среди клиентов бытует мнение, что через несколько месяцев начнутся выплаты крупных сумм военнослужащим и их родственникам и, когда появится спрос и деньги, они снова выставят квартиры на реализацию.Выглядит все это тоже крайне некрасиво, однако владельцы недвижимости вольны продавать свое жилье исходя из спроса. Если он растет - поднимаются и цены.Какое влияние на рынок могут оказать все эти факторы? Если на первый план выходит обвальное снижение спроса на жилье, то это наряду с коррекцией инвестиционных планов многих семей приведет к стагнации продаж. И продавцы, кому необходимо срочно продать жилье для переезда, будут вынуждены снижать цены. Иначе им ждать покупателя придется очень долго.Вопрос, насколько глубоко просядет до конца этого года довольно «перегретый» рынок жилья Бурятии, сейчас волнует людей все больше.Фото: «Номер один»