Экономика и бизнес 06.10.2022 в 16:30

В Улан-Удэ пройдет семинар по маркировке воды

Отгружать и принимать воду без электронного документооборота с 1 ноября будет невозможно
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Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ пройдет семинар по маркировке воды
Минпромторг Бурятии приглашает представителей торговых сетей и предприятий-производителей упакованной воды республикина семинар по маркировке воды. На все интересующие вопросы ответит лично руководитель товарной группы «Вода» Кирилл Волков.

Во время мероприятия представителям торговых сетей и предприятиям-производителям упакованной воды расскажут о:

- «Дорожной карте» по подготовке к вступлению в силу требования о передаче в информационную систему мониторинга сведений в объемно-сортовом учете (ОСУ) об обороте и выводе из оборота упакованной воды путем, не являющимся продажей в розницу, посредством подачи универсального передаточного документа через электронный документооборот (ЭДО).

- Об основных действиях для внедрения ЭДО и ОСУ.

- Внедрение электронного документооборота обязательно для всех участников оборота упакованной воды – от производителей до оптовых и розничных продавцов. Отгружать и принимать воду без использования электронного документооборота универсального передаточного документа с 1 ноября 2022 года будет невозможно, - рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.
 
Семинар состоится 10 октября в 10-30 в центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Смолина, 65.

Также принять участие в мероприятии можно будет в режиме ВКС (ссылка для подключения к конференции zoom).

Как отметили в Минпромторге, в соответствии с постановлением правительства РФ от 31 мая 2021 г. №841 обязанность передачи сведений в государственной информационной системе «Честный ЗНАК» об обороте маркированной воды у производителей упакованной воды наступит с 1 ноября 2022 г.
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