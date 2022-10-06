В Улан-Удэ пройдет семинар по маркировке воды

Также принять участие в мероприятии можно будет в режиме ВКС ( ссылка для подключения к конференции zoom).





Минпромторг Бурятии приглашает представителей торговых сетей и предприятий-производителей упакованной воды республикина семинар по маркировке воды. На все интересующие вопросы ответит лично руководитель товарной группы «Вода» Кирилл Волков.Во время мероприятия представителям торговых сетей и предприятиям-производителям упакованной воды расскажут о:- «Дорожной карте» по подготовке к вступлению в силу требования о передаче в информационную систему мониторинга сведений в объемно-сортовом учете (ОСУ) об обороте и выводе из оборота упакованной воды путем, не являющимся продажей в розницу, посредством подачи универсального передаточного документа через электронный документооборот (ЭДО).- Об основных действиях для внедрения ЭДО и ОСУ.- Внедрение электронного документооборота обязательно для всех участников оборота упакованной воды – от производителей до оптовых и розничных продавцов. Отгружать и принимать воду без использования электронного документооборота универсального передаточного документа с 1 ноября 2022 года будет невозможно, - рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.Семинар состоится 10 октября в 10-30 в центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Смолина, 65.Как отметили в Минпромторге, в соответствии с постановлением правительства РФ от 31 мая 2021 г. №841 обязанность передачи сведений в государственной информационной системе «Честный ЗНАК» об обороте маркированной воды у производителей упакованной воды наступит с 1 ноября 2022 г.