Бичурский «олигарх» против мясного гиганта

Одно из ведущих сельхозпредприятий Бичурского района Бурятии – ООО «Еланская гречиха» – перешло в руки нового собственника. Его единоличным владельцем и генеральным директором стал молодой бизнесмен Евгений Федоров, сын депутата Народного Хурала Олега Федорова.Экс-глава района и действующий парламентарий от «Единой России» является одним из богатейших людей Бичуры. Согласно декларации о доходах и имуществе за 2021 год, ему принадлежит множество земельных участков, квартир, магазинов и других объектов недвижимости, целый парк легковых и грузовых автомобилей, сельхозтехники. Он возглавляет ООО «Лесовик» (охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях) и ООО «Благодатное» (разведение молочного крупного рогатого скота). При этом официальный денежный доход Олега Федорова составил в прошлом году чуть больше 1 млн рублей.Сын депутата Евгений Федоров, по данным ЕГРЮЛ, до недавнего времени сельским хозяйством как бизнесом не особо интересовался. Основной вид его деятельности как ИП - розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. В картотеке Арбитражного суда Бурятии имеется несколько дел по искам к Евгению Федорову о реализации товаров с нарушениями исключительных прав на товарные знаки.Между тем источник в правительстве республики сообщил, что ООО «Еланская гречиха» рассматривалось в качестве базового предприятия для реализации крупного инвестиционного проекта одного из резидентов ТОР «Бурятия» – хабаровского ООО «Мясооптторг». Речь идет о создании в Бичурском районе агрокластера мясного направления. Итогом проекта должна стать вертикально-интегрированная система, включающая выращивание кормовых культур, племенной репродуктор, откормочное производство, выпасы, убойные и перерабатывающие мощности до 15 тыс. голов КРС ежегодно с последующей реализацией готовой продукции в России и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.Первое соглашение о намерениях глава Бурятии Алексей Цыденов и генеральный директор ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк подписали еще в январе 2021 года. В рамках Восточного экономического форума в сентябре этого года было заключено уже соглашение о сотрудничестве с участием Корпорации развития Дальнего Востока. В реализацию проекта, партнером которого готов выступить Россельхозбанк, планируется инвестировать 4 млрд рублей, будут созданы рабочие места для 350 жителей Бичурского райна. Не менее 30 сельских товаропроизводителей различных организационно-правовых форм планируется привлечь к участию в деятельности агрокластера на основе кооперации.«Ставку сделаем на племенное разведение КРС казахской белоголовой породы, закуп быков на откорм и забой в собственном цехе», - рассказал на ВЭФ-2022 генеральный директор ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк.По его словам, компания планирует использовать 54,4 тыс. гектаров, на которых разместятся сооружения и административные здания, а также инфраструктура: сети водо- и теплоснабжения, подъездные пути.На сайте ООО «Мясооптторг» уже выложен видеоролик, в котором сняты с дрона окрестности села Елань с фермами. Судя по названию, это и есть будущий племенной репродуктор и откормочная площадка молодняка КРС мясного направления. В видеоролике фермы выглядят пустующими.Старт строительных работ намечен на 2023 год. Ввод первой очереди – на 2024-й. Однако на реализацию проекта, по мнению источника в правительстве Бурятии, может повлиять приобретение ООО «Еланская гречиха» сыном депутата Народного Хурала Олега Федорова. Сельхозпредприятие имеет обширные посевные площади и производственные помещения для разведения КРС. Возможно, часть из них и показана в видеоролике.Сложно представить, что семья Олега Федорова была не в курсе планов резидента ТОР «Бурятия» в Бичурском районе, так как об инвестиционном проекте ООО «Мясооптторг» сообщала пресс-служба главы и правительства РБ и большинство СМИ. Многое зависит от того, считает источник, с какой целью ООО «Еланская гречиха» приобретено сыном депутата Народного Хурала: ведение собственного агробизнеса, последующая перепродажа по более высокой цене после упорного торга с инвестором или сдача ему земель и производственных объектов в аренду.Отметим, что имя Олега Федорова не впервые упоминается, пусть и косвенно, в связи с неожиданно возникающими затруднениями в реализации инвестиционных проектов резидентов ТОР «Бурятия» в Бичурском районе.В октябре 2021 года на сессии Народного Хурала его земляк и коллега по депутатскому корпусу Александр Савельев выступил с громким заявлением о планах некоей компании, якобы принадлежащей гражданам другого государства (подразумевался, конечно, Китай) взять в аренду лесной участок в местности Киреть Бичурского района.«Существует вероятность, что леса подвергнутся массовой вырубке без лесовосстановительных природоохранных мероприятий, - сказал депутат. - В этом случае население останется без леса, дров и воды».После бурных протестов по поводу проекта заготовки лиственницы в Закаменском районе заявление Александра Савельева наделало много шума. Но тревога оказалась ложной. Уже на следующий день сам депутат фактически опроверг собственное заявление.«После сессии я созвонился с руководителем Республиканского агентства лесного хозяйства Александром Мартыновым, и он твердо заверил, что массовых вырубок в местности Киреть не планируется, как и деятельность компаний иностранных государств», - сообщил Александр Савельев.Примечательно, что на той же самой сессии Народного Хурала и тоже по лесному вопросу выступил Олег Федоров. Он упомянул некий «фанерный завод», который, по мнению депутата, «скупает все, что раньше шло на огораживание наделов. Это осина, береза».Далее в СМИ просочились данные о том, что в местности Киреть находятся охотничьи угодья Олега Федорова. Выяснилось, что потенциальный инвестор ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон», не имеющий никаких «китайских корней» и зарегистрированный в Улан-Удэ, планировал заготовку березы и осины объемом 20 тыс. кубометров в год. Бичурским лесничеством проведено проектирование лесного участка.Не эти ли планы встревожили высокопоставленных любителей охоты, что, в свою очередь, и вызвало шум из ничего? Хотя Александр Савельев категорически отрицал какие-либо договоренности со своим коллегой по Народному Хуралу и заявлял, что об охотничьих угодьях Олега Федорова в местности Киреть только «слышал что-то краем уха».Так или иначе, но реализация проекта резидента ТОР «Бурятия» в Бичурском районе была приостановлена. Стало ли причиной неожиданное и согласованное противодействие инвестору на высоком хуральском уровне или необходимость провести лесоустроительные мероприятия и торги на право заключения договора аренды лесного участка – вопрос открытый. Факт в том, что муниципалитет и республика недосчитались налогов в бюджет, а население Бичурской долины – рабочих мест.Не случится ли нечто подобное и с проектом другого резидента ТОР «Бурятия» – ООО «Мясооптторг»? Генеральный директор и совладелец компании Евгений Шестюк полностью подтвердил в рамках ВЭФ-2022 намерение создать и развивать агробизнес в нашей республике. Выручка предприятия в 2021 году превысила 930 млн рублей, успешно работают отделения в регионах ДФО. Есть поддержка со стороны главы Бурятии.«Проект позволит привлечь солидные инвестиции в сельское хозяйство республики. Все это подтверждает, что бурятский агропром остается привлекательным для инвесторов. В результате реализации инвестпроекта появятся новые рабочие места для сельских жителей. Мы всегда поддержим каждого инвестора, готового вложить средства в создание нового производства на селе», – заявил Алексей Цыденов.Но присмотреться внимательнее к «играм», которые ведут за спиной республиканской власти отдельные политики-бизнесмены, думается, все-таки стоит...Фото: «Номер один»