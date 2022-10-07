Экономика и бизнес 07.10.2022 в 12:22

В Бурятии впервые появился 4G в поселке Малый Амалат

Жителям небольшого села теперь доступен интернет на средней скорости 25 Мбит/с
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии впервые появился 4G в поселке Малый Амалат
МегаФон первым из операторов запустил сеть 4G в небольшом поселке Баунтовского эвенкийского района Бурятии. Жителям Малого Амалата теперь доступен мобильный интернет на средней скорости 25 Мбит/с и все цифровые сервисы оператора.

Как сообщили в пресс-службе компании, в поселении, которое находится в тайге, почти в 600 км от Улан-Удэ, сейчас живет чуть более 100 человек. Теперь они смогут пользоваться всеми возможностями сети LTE оператора наравне с горожанами. Это и современные технологии голосовой связи, в том числе VoLTE, обеспечивающая кристально чистый звук и мгновенное соединение, быстрый 4G-интернет и сервис pre-5G, позволяющий увеличить скорость мобильного интернета еще до 50%. Аналитики МегаФона подтверждают высокую востребованность цифровых услуг в поселке: с момента запуска нового оборудования, уровень потребления интернет-трафика увеличился в 4 раза.

Развитие телеком-инфраструктуры в малых и удаленных поселениях решает важные социальные задачи. Местные школьники, которым нужно ездить на занятие в соседнее село, в сильные морозы смогут подключаться к урокам дистанционно. Сотрудникам Мало-Амалатского дома культуры и библиотеки теперь доступны современные цифровые технологии, которые позволят предлагать сельчанам новые форматы мероприятий. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут проконсультироваться по видеосвязи с коллегами из районной больницы. Записаться к врачу, оформить налоговый вычет, закрыть больничный лист – все эти и многие другие бытовые задачи жителям Малого Амалата теперь легко решить за несколько минут с помощью смартфона.

«Развитие сети на таких отдаленных территориях часто затруднено из-за климатических, географических и ландшафтных особенностей местности, сложной логистики. Тем не менее мы понимаем насколько важно предоставлять качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет всем жителям региона без исключения, и МегаФон вкладывает в это большие ресурсы. В Малом Амалате, для наибольшего охвата и при этом достаточной емкости сети, мы использовали сразу два частотных диапазона LTE – 900 и 1800 МГц. Это решение позволило нам обеспечить широкое покрытие 4G на всей территории села, и высокую скорость передачи данных даже в пиковые часы повышенной нагрузки на сеть», – комментирует директор МегаФона в Бурятии Олеся Степанова.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
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сотовая связь

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