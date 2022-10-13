Рудник Ирокинда внедрил систему автоматизированного медосмотра сотрудников

Комплексы ускорили процесс предрейсовых\предсменных осмотров. Все параметры считывает робот и тут же выдает результаты обследования. Аппарат оснащён системой Face ID и по лицу распознает, кто перед ним.





Золотодобывающее предприятие Ирокинда, входящее в состав международной компании Nordgold, внедрило систему автоматизированного медицинского осмотра сотрудников.Предприятие приобрело 5 аппаратно-программных комплексов электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО), которые позволяют полностью автоматизировать процесс медицинских осмотров сотрудников перед рабочими сменами.Четыре аппарата ЭСМО установили в медицинском пункте Ирокинды, а один терминал – на жиле Серебряковская.На аппаратах в реальном времени проводится экспресс оценка состояния здоровья – измеряются давление, пульс, температура тела, проводится скрининг на алкогольное опьянение. Также с помощью метода пупиллометрии проводится функциональная диагностика центральной нервной системы.«За счет автоматизации данного процесса мы снижаем влияние человеческого фактора, повышаем точность измерений, сокращаем время на медосмотр. Вся процедура занимает буквально несколько минут. К тому же, системы автоматизированного медосмотра позволяют нам лучше следить за состоянием здоровья наших сотрудников и оперативно выявлять возможные риски», - сказал директор по промышленной безопасности, охране труда и экологии рудника Ирокинда Константин Манин.Данные о прохождении медосмотра вносятся в электронный журнал и сохраняются в базе. Это позволяет сформировать статистику для анализа результатов медицинских осмотров, как по подразделениям, так и по каждому работнику отдельно. На эти данные можно опираться при формировании оценки здоровья сотрудников, определении группы потенциального риска, установки индивидуальных норм медицинских показателей.В текущем году аналогичные системы медосмотров были запущены и хорошо себя зарекомендовали на других предприятиях Nordgold – рудниках Гросс, Таборный (Россия, Якутия) и Суздаль (Казахстан).Рудник Ирокинда расположен в Муйском районе республики Бурятии. Он осуществляет добычу золотосодержащей руды подземным способом. На предприятии работает более 800 человек.Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8000 сотрудниками, управляющая восемью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в России, Западной Африке и Северной Америке. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.Фото: предоставлено рудником Ирокинда