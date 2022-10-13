Экономика и бизнес 13.10.2022 в 11:04

Рудник Ирокинда внедрил систему автоматизированного медосмотра сотрудников

Новые комплексы ускорили процесс предрейсовых и предсменных осмотров
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Текст: Константин Воронов
Рудник Ирокинда внедрил систему автоматизированного медосмотра сотрудников
Золотодобывающее предприятие Ирокинда, входящее в состав международной компании Nordgold, внедрило систему автоматизированного медицинского осмотра сотрудников.

Предприятие приобрело 5 аппаратно-программных комплексов электронной системы медицинских осмотров (ЭСМО), которые позволяют полностью автоматизировать процесс медицинских осмотров сотрудников перед рабочими сменами.

Четыре аппарата ЭСМО установили в медицинском пункте Ирокинды, а один терминал – на жиле Серебряковская.

На аппаратах в реальном времени проводится экспресс оценка состояния здоровья – измеряются давление, пульс, температура тела, проводится скрининг на алкогольное опьянение. Также с помощью метода пупиллометрии проводится функциональная диагностика центральной нервной системы.

Комплексы ускорили процесс предрейсовых\предсменных осмотров. Все параметры считывает робот и тут же выдает результаты обследования. Аппарат оснащён системой Face ID и по лицу распознает, кто перед ним.


«За счет автоматизации данного процесса мы снижаем влияние человеческого фактора, повышаем точность измерений, сокращаем время на медосмотр. Вся процедура занимает буквально несколько минут. К тому же, системы автоматизированного медосмотра позволяют нам лучше следить за состоянием здоровья наших сотрудников и оперативно выявлять возможные риски», - сказал директор по промышленной безопасности, охране труда и экологии рудника Ирокинда Константин Манин.

Данные о прохождении медосмотра вносятся в электронный журнал и сохраняются в базе. Это позволяет сформировать статистику для анализа результатов медицинских осмотров, как по подразделениям, так и по каждому работнику отдельно. На эти данные можно опираться при формировании оценки здоровья сотрудников, определении группы потенциального риска, установки индивидуальных норм медицинских показателей.

В текущем году аналогичные системы медосмотров были запущены и хорошо себя зарекомендовали на других предприятиях Nordgold – рудниках Гросс, Таборный (Россия, Якутия) и Суздаль (Казахстан).

Справка

Рудник Ирокинда расположен в Муйском районе республики Бурятии. Он осуществляет добычу золотосодержащей руды подземным способом. На предприятии работает более 800 человек.

Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 8000 сотрудниками, управляющая восемью предприятиями (в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в России, Западной Африке и Северной Америке. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и Гросс в России.

Фото: предоставлено рудником Ирокинда
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