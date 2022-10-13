Инновации или экологическая бомба?

Новая производственная линия по окрашиванию фасадных плит и кровельных листов введена в эксплуатацию на Тимлюйском шиферном заводе. Об этом сообщили в минпромторге Бурятии. Можно было бы от души порадоваться этому событию, кабы не пресловутая ложка дегтя в бочке меда. Да не одна, а несколько.Проект ООО «Тимлюйский шифер» получил государственную поддержку Регионального фонда развития промышленности. В июне 2019 года предприятию был предоставлен льготный заем - 15 млн рублей под 5,5% годовых сроком на пять лет. Запуск новой производственной линии планировался на второй-третий квартал 2021 года. Но ООО «Тимлюйский шифер» неоднократно нарушало сроки реализации проекта. Его завершение переносили и в итоге воплотили на год позже.Разумеется, в числе причин, на которые ссылался получатель господдержки, была пандемия коронавируса. Но не только. Как сообщил минпромторг РБ, «устанавливаемое оборудование разрабатывается и изготавливается полностью с нуля, аналогов нет ни в России, ни за рубежом». Иными словами, на Тимлюйском шиферном заводе установлено нетипичное оборудование, ранее не обкатанное, не проверенное на техническую и экологическую безопасность ни на одном действующем производстве. «Бомба» замедленного действия?В минпромторге РБ также уточнили, что «выявлены ошибки в проектной документации, которые исправлялись уже в процессе изготовления оборудования». Получается, еще на этапе проектирования новой производственной линии были заложены серьезные проблемы, и непонятно, удалось ли их полностью решить.Добавим, что поставщиком оборудования определили производственный кооператив «Промтехнология» – организация, близкая ООО «Тимлюйский шифер». Обе компании имеют один и тот же юридический адрес (пос. Каменск, ул. Промышленная, 1) и основной вид деятельности: производство изделий из хризотилцемента и волокнистого цемента. Председатель ПК «Промтехнология» Олег Кобылкин и генеральный директор ООО «Тимлюйский шифер», иркутский бизнесмен Игорь Крендясев вместе трудились на обанкроченном АО «Тимлюйский завод АЦИ». Первый – исполнительным директором, второй – финансовым. При столь давних связях заказчик и поставщик, случается, могут на многое закрыть глаза.Надзорные органы, где мы попытались выяснить, проверял ли кто-либо экспериментальное, по сути, оборудование на соответствие требованиям безопасности, напротив, с широко открытыми (от изумления?) глазами стали показывать пальцами друг на друга.В Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре переадресовали в Ростехнадзор и Росприроднадзор.В Забайкальском управлении Ростехнадзора поведали, что контроль за безопасной эксплуатацией технологической линии по окрашиванию фасадных плит и кровельных листов в его функции не входит.В Забайкальском управлении Росприроднадзора сообщили, что ООО «Тимлюйский шифер» не относится к объектам федерального государственного экологического надзора.В Бурприроднадзоре уточнили, что ООО «Тимлюйский шифер» не состоит в региональном реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду и проверок в отношении этого предприятия не проводилось. Однако упомянули о проверке в отношении ООО «Тимлюйский завод», по результатам которой его директор Игорь Крендясев привлечен к административной ответственности.Если бы в надзорном ведомстве внимательнее изучили ЕГРЮЛ, то легко убедились бы, что ООО «Тимлюйский шифер» и ООО «Тимлюйский завод» – аффилированные структуры. Более того, первая является управляющей компанией второй. А вместе они входят в бизнес-группу, созданную Игорем Крендясевым и его иркутскими партнерами на промплощадке почившего в бозе АО «Тимлюйский завод АЦИ».Впрочем, сотрудников Бурприроднадзора можно понять. Разобраться в переплетениях взаимосвязанных фирм с похожими и даже дублирующими друг друга названиями непросто. Может, так оно специально и задумано?В суде Кабанского района мы выяснили, что основанием для привлечения г-на Крендясева к административной ответственности стало нарушение требований законодательства о включении опасных производственных объектов в соответствующий реестр. Значит, и объекты такие есть, и новое экспериментальное оборудование могло не попасть в их перечень по той же причине – данные не представили?Но главный вопрос заключается все-таки в том, контролирует ли хоть одно надзорное ведомство, предметно и постоянно, деятельность производства, расположенного вблизи границы центральной экологической зоны Байкала, заказников в дельте Селенги и других особо охраняемых территорий? Или в Каменске наряду с технопарком «Апполон», где обосновалась бизнес-группа Игоря Крендясева, возник еще и оазис бесконтрольной вольницы бизнесменов из соседнего региона, получающих щедрую господдержку со стороны Бурятии?Фото: pixabay.com