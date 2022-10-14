Экономика и бизнес 14.10.2022 в 16:52

«Ростелеком» обеспечил интернетом улан-удэнскую ярмарку вакансий

Компания также предложила рабочие места
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Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» обеспечил интернетом улан-удэнскую ярмарку вакансий
«Ростелеком» обеспечил беспроводным скоростным интернетом Республиканскую ярмарку вакансий рабочих и учебных мест, которая прошла в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Организаторами мероприятия выступили городской Центр занятости населения и выставочная компания «Байкал ЭКСПО».

Как сообщили в пресс-службе компании, в мероприятии приняли участие 100 работодателей, в том числе представители государственных учреждений и бизнеса. Организации предложили безработным и ищущим работу жителям Улан-Удэ и районов республики более одиннадцати тысяч рабочих вакансий. Посетители ярмарки получили консультации у специалистов кадровых служб, проходили собеседования, повышали свои навыки в мастер-классе по самопрезентации. Будущие выпускники школ познакомились с предложениями высших и средне-специальных учебных заведений и прошли тесты на профориентацию.


«Ростелеком» не только выступил в качестве технического партнера мероприятия, но и предложил рабочие места.

«На ярмарке мы представили актуальные вакансии “Ростелекома” — менеджеров продаж и инсталляторов. Это ключевые сотрудники, которые общаются с нашими будущими пользователями интернета и других цифровых сервисов. Новые сотрудники сначала проходят бесплатное обучение, в процессе которого узнают о телекоммуникационных услугах и клиентском сервисе. Важно желание работать и учиться новому», — рассказала Анна Белова, специалист по подбору Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».


Узнать подробную информацию о действующих вакансиях «Ростелекома» в Бурятии можно по номеру +7-902-536-29-83 (Viber, WhatsApp, Telegram).

Фото: предоставлено «Ростелекомом»
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