В Улан-Удэ массово продают бизнес

С конца сентября в Улан-Удэ на популярных интернет-площадках дополнительно выставлено на продажу несколько сотен бизнесов, долей в бизнесе, коммерческих помещений и оборудование. Продаются буузные, кофейни, мастерские по ремонту, студии красоты, турагентства, склады, офисы, в общем, все то, что можно попытаться превратить в деньги. Некоторые лоты «готовый бизнес» поражают дешевизной и продаются по 200 - 300 тыс. рублей с оборудованием, брендом, договорами и персоналом. Хотя есть и раскрученные точки общепита с хорошим потоком стоимостью в несколько миллионов рублей. Причем на звонки продавцы отвечают сразу, но в основном продают бизнес «в связи с неожиданным переездом» в другой регион», а объект показывается чаще всего не собственником, а по доверенности.







Конец сентября стал, пожалуй, самым сложным периодом для предпринимателей Бурятии, которые после начала частичной мобилизации оказались в ситуации выбора - закрывать бизнес или нет. При мобилизации собственника, особенно владельца ИП, он вынужден передавать управление неподготовленным лицам, чаще всего родственникам, и далее выставлять на продажу. По мнению бизнесменов, если процесс не остановится, то к 2023 году республика может лишиться до 30% всех зарегистрированных ИП. В ситуации разбирался «Номер один».Конечно, зачастую продавец находится не в другом регионе, а за границей. Или мобилизован.Напомним, что директоров предприятий (за исключением оборонных и некоторых других) мобилизуют на тех же основаниях, как и обычных работников. И многие предприниматели Бурятии, получив повестки и далее без промедления отправившись на СВО, оказались в непростой ситуации. Что делать с бизнесом? Без управления и права подписи, особенно когда на директоре завязаны поставщики, малые предприятия оказались в ситуации корабля без рулевого. В результате бизнесмены, зачастую в день отправки по мобилизации, бежали к нотариусам подписать гендоверенность на управление бизнесом. Чаще всего переписывая его на родственников.- Думаю, что качество управления такими предприятиями будет крайне невысоким, ведь у нас малый бизнес часто держится на одном человеке - он ушел, и все посыпалось, - говорит бурятский предприниматель Алексей Башаров. - Думаю, что к середине будущего года, если не произойдет чуда, у нас в республике до трети предпринимателей может ликвидироваться.Главный вопрос, который возникает у мобилизованных директоров, как теперь платить налоги или аренду?Депутат Хурала Михаил Гергенов предлагает вообще освободить мобилизованных ИП от республиканских имущественных налогов.- Сама отсрочка мало что решает, налоги накопятся, и в итоге предпринимателям придется платить огромные суммы, - отмечает он.Однако бизнес-омбудсмен Бурятии Чингис Матхеев считает, что в целом с налогами ситуация разрешилась.- По налогам правительством РФ принято решение об отсрочке для мобилизованных предпринимателей, а отчетность они будут сдавать в апреле 2023 года, - сообщил он. - По аренде государственной или муниципальной собственности республики будет мораторий на платежи. Что касается частных собственников помещений, то по ним вопросы арендных платежей будут решаться индивидуально.По его словам, мораторий распространится на платежи в различные фонды господдержки.- Подобные меры господдержки предпринимателей уже обкатаны во время пандемии COVID-19 и будут задействованы в период мобилизации, - сообщил Чингис Матхеев.Между тем не все так просто. Частные арендодатели, а их абсолютное большинство, не пойдут на большие скидки по аренде, не говоря уже об отсрочке оплаты - у них высокие издержки.А что касается мер господдержки, ранее применявшихся в «коронавирусной» эпопее, то о них следует забыть: западные санкции жестко посадили экономику и бюджеты.- Меры, предлагаемые по аналогии с антиковидными, останутся на бумаге - бюджет РФ на 2023 год принимают с дефицитом 2% от ВВП, сокращены расходы на нацпроекты, - говорит председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. - Депутатам не нужно строить иллюзий, необходимо отработать меры по снижению налоговой нагрузки и помнить, что лишних денег нет и пока не будет.В этих условиях предприниматели все чаще стараются избавиться от активов любым способом. Как говорил один из известных российских аналитиков, «бизнесу надо продать все, что прикручено, а потом и болты, которыми все это скреплено».Причем доверенности на управление и продажу долей и собственности приходится порой писать уже далеко от места дислокации бизнеса.- Генеральную доверенность может заверить начальник воинской части, это предусмотрено законодательством, - сообщил Чингис Матхеев. - Такие случаи уже были.Между тем значительная часть представителей малого и среднего бизнеса Бурятии пока решила отойти от дел. Как рассказывают предприниматели, если есть возможность вести бизнес в удаленном режиме, например, сдавая коммерческую или жилую недвижимость, то это продолжают делать за пределами республики. Если не получается, то бурятские бизнесмены стремятся «выйти в кэш». Значительный поток предпринимателей молодого и среднего возраста сегодня, по данным «Номер один», выехал в ЕС, Турцию, Израиль, страны ЮВА и Монголию.- Я еще в марте, когда все у нас началось, продал бизнес в Улан-Удэ и выгодно купил по «ковидным» ценам три студии в Паттайе, сейчас сдаю их нашим землякам, кто переехал сюда недавно. Их тут много, - рассказывает бывший улан-удэнский предприниматель, попросивший не называть свое имя по понятным причинам.Впрочем, как жалуется предприниматель, райским отдыхом все это трудно назвать. Ведь улан-удэнец взял в управление под сдачу в аренду еще несколько других квартир. И сегодня ему приходится «крутиться как белка в колесе».Впрочем, добавляет он, «здесь есть перспектива, туризм начал оживать после ковида».В Бурятии полагают, что отток предпринимателей продолжит нарастать. Прежде всего тех, кто не имеет в собственности объектов недвижимости и арендует помещения. Среди продающих бизнес на интернет-площадках таких свыше 90%. Бизнес часто просто не в силах платить высокую аренду.- Я не думаю, что в Бурятии это связано только с отъездом граждан в связи с частичной мобилизацией. Миграционные процессы в регионе активно идут еще с 2014 года, просто с марта этого года экономический кризис у нас усилился и количество платежеспособных клиентов упало. Соответственно, первыми под удар попали предприятия из сферы услуг, от которых легко отказаться, например от турагентств, массажных салонов, а также кофеен и дорогих ресторанов, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - А дальше все стало закручиваться по кругу, кризис спроса начал захватывать и другие сферы предпринимательства.Пока не видно причин для смены неутешительного для региона тренда.- Мы с ностальгией вспоминаем начало нулевых годов, они были лучшими для развития предпринимательства, тогда не душили налогами, проверками и штрафами и была перспектива, - говорят предприниматели. - Увы, сегодня этого нет.Фото: russianstock.ru