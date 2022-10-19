Экономика и бизнес 19.10.2022 в 06:00
В Улан-Удэ массово продают бизнес
Собственники предприятий уезжают в Донбасс и Таиланд
Текст: Дмитрий Родионов
Конец сентября стал, пожалуй, самым сложным периодом для предпринимателей Бурятии, которые после начала частичной мобилизации оказались в ситуации выбора - закрывать бизнес или нет. При мобилизации собственника, особенно владельца ИП, он вынужден передавать управление неподготовленным лицам, чаще всего родственникам, и далее выставлять на продажу. По мнению бизнесменов, если процесс не остановится, то к 2023 году республика может лишиться до 30% всех зарегистрированных ИП. В ситуации разбирался «Номер один».
Продают все
Конечно, зачастую продавец находится не в другом регионе, а за границей. Или мобилизован.
Напомним, что директоров предприятий (за исключением оборонных и некоторых других) мобилизуют на тех же основаниях, как и обычных работников. И многие предприниматели Бурятии, получив повестки и далее без промедления отправившись на СВО, оказались в непростой ситуации. Что делать с бизнесом? Без управления и права подписи, особенно когда на директоре завязаны поставщики, малые предприятия оказались в ситуации корабля без рулевого. В результате бизнесмены, зачастую в день отправки по мобилизации, бежали к нотариусам подписать гендоверенность на управление бизнесом. Чаще всего переписывая его на родственников.
- Думаю, что качество управления такими предприятиями будет крайне невысоким, ведь у нас малый бизнес часто держится на одном человеке - он ушел, и все посыпалось, - говорит бурятский предприниматель Алексей Башаров. - Думаю, что к середине будущего года, если не произойдет чуда, у нас в республике до трети предпринимателей может ликвидироваться.
Освободят или нет?
Главный вопрос, который возникает у мобилизованных директоров, как теперь платить налоги или аренду?
Депутат Хурала Михаил Гергенов предлагает вообще освободить мобилизованных ИП от республиканских имущественных налогов.
- Сама отсрочка мало что решает, налоги накопятся, и в итоге предпринимателям придется платить огромные суммы, - отмечает он.
Помогут, чем смогут
Однако бизнес-омбудсмен Бурятии Чингис Матхеев считает, что в целом с налогами ситуация разрешилась.
- По налогам правительством РФ принято решение об отсрочке для мобилизованных предпринимателей, а отчетность они будут сдавать в апреле 2023 года, - сообщил он. - По аренде государственной или муниципальной собственности республики будет мораторий на платежи. Что касается частных собственников помещений, то по ним вопросы арендных платежей будут решаться индивидуально.
По его словам, мораторий распространится на платежи в различные фонды господдержки.
- Подобные меры господдержки предпринимателей уже обкатаны во время пандемии COVID-19 и будут задействованы в период мобилизации, - сообщил Чингис Матхеев.
Между тем не все так просто. Частные арендодатели, а их абсолютное большинство, не пойдут на большие скидки по аренде, не говоря уже об отсрочке оплаты - у них высокие издержки.
А что касается мер господдержки, ранее применявшихся в «коронавирусной» эпопее, то о них следует забыть: западные санкции жестко посадили экономику и бюджеты.
- Меры, предлагаемые по аналогии с антиковидными, останутся на бумаге - бюджет РФ на 2023 год принимают с дефицитом 2% от ВВП, сокращены расходы на нацпроекты, - говорит председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. - Депутатам не нужно строить иллюзий, необходимо отработать меры по снижению налоговой нагрузки и помнить, что лишних денег нет и пока не будет.
В этих условиях предприниматели все чаще стараются избавиться от активов любым способом. Как говорил один из известных российских аналитиков, «бизнесу надо продать все, что прикручено, а потом и болты, которыми все это скреплено».
Причем доверенности на управление и продажу долей и собственности приходится порой писать уже далеко от места дислокации бизнеса.
- Генеральную доверенность может заверить начальник воинской части, это предусмотрено законодательством, - сообщил Чингис Матхеев. - Такие случаи уже были.
Курс на Таиланд
Между тем значительная часть представителей малого и среднего бизнеса Бурятии пока решила отойти от дел. Как рассказывают предприниматели, если есть возможность вести бизнес в удаленном режиме, например, сдавая коммерческую или жилую недвижимость, то это продолжают делать за пределами республики. Если не получается, то бурятские бизнесмены стремятся «выйти в кэш». Значительный поток предпринимателей молодого и среднего возраста сегодня, по данным «Номер один», выехал в ЕС, Турцию, Израиль, страны ЮВА и Монголию.
- Я еще в марте, когда все у нас началось, продал бизнес в Улан-Удэ и выгодно купил по «ковидным» ценам три студии в Паттайе, сейчас сдаю их нашим землякам, кто переехал сюда недавно. Их тут много, - рассказывает бывший улан-удэнский предприниматель, попросивший не называть свое имя по понятным причинам.
Работать в поте лица
Впрочем, как жалуется предприниматель, райским отдыхом все это трудно назвать. Ведь улан-удэнец взял в управление под сдачу в аренду еще несколько других квартир. И сегодня ему приходится «крутиться как белка в колесе».
Впрочем, добавляет он, «здесь есть перспектива, туризм начал оживать после ковида».
В Бурятии полагают, что отток предпринимателей продолжит нарастать. Прежде всего тех, кто не имеет в собственности объектов недвижимости и арендует помещения. Среди продающих бизнес на интернет-площадках таких свыше 90%. Бизнес часто просто не в силах платить высокую аренду.
- Я не думаю, что в Бурятии это связано только с отъездом граждан в связи с частичной мобилизацией. Миграционные процессы в регионе активно идут еще с 2014 года, просто с марта этого года экономический кризис у нас усилился и количество платежеспособных клиентов упало. Соответственно, первыми под удар попали предприятия из сферы услуг, от которых легко отказаться, например от турагентств, массажных салонов, а также кофеен и дорогих ресторанов, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - А дальше все стало закручиваться по кругу, кризис спроса начал захватывать и другие сферы предпринимательства.
Пока не видно причин для смены неутешительного для региона тренда.
- Мы с ностальгией вспоминаем начало нулевых годов, они были лучшими для развития предпринимательства, тогда не душили налогами, проверками и штрафами и была перспектива, - говорят предприниматели. - Увы, сегодня этого нет.
Фото: russianstock.ru
Продают все
С конца сентября в Улан-Удэ на популярных интернет-площадках дополнительно выставлено на продажу несколько сотен бизнесов, долей в бизнесе, коммерческих помещений и оборудование. Продаются буузные, кофейни, мастерские по ремонту, студии красоты, турагентства, склады, офисы, в общем, все то, что можно попытаться превратить в деньги. Некоторые лоты «готовый бизнес» поражают дешевизной и продаются по 200 - 300 тыс. рублей с оборудованием, брендом, договорами и персоналом. Хотя есть и раскрученные точки общепита с хорошим потоком стоимостью в несколько миллионов рублей. Причем на звонки продавцы отвечают сразу, но в основном продают бизнес «в связи с неожиданным переездом» в другой регион», а объект показывается чаще всего не собственником, а по доверенности.
Напомним, что директоров предприятий (за исключением оборонных и некоторых других) мобилизуют на тех же основаниях, как и обычных работников. И многие предприниматели Бурятии, получив повестки и далее без промедления отправившись на СВО, оказались в непростой ситуации. Что делать с бизнесом? Без управления и права подписи, особенно когда на директоре завязаны поставщики, малые предприятия оказались в ситуации корабля без рулевого. В результате бизнесмены, зачастую в день отправки по мобилизации, бежали к нотариусам подписать гендоверенность на управление бизнесом. Чаще всего переписывая его на родственников.
- Думаю, что качество управления такими предприятиями будет крайне невысоким, ведь у нас малый бизнес часто держится на одном человеке - он ушел, и все посыпалось, - говорит бурятский предприниматель Алексей Башаров. - Думаю, что к середине будущего года, если не произойдет чуда, у нас в республике до трети предпринимателей может ликвидироваться.
Освободят или нет?
Главный вопрос, который возникает у мобилизованных директоров, как теперь платить налоги или аренду?
Депутат Хурала Михаил Гергенов предлагает вообще освободить мобилизованных ИП от республиканских имущественных налогов.
- Сама отсрочка мало что решает, налоги накопятся, и в итоге предпринимателям придется платить огромные суммы, - отмечает он.
Помогут, чем смогут
Однако бизнес-омбудсмен Бурятии Чингис Матхеев считает, что в целом с налогами ситуация разрешилась.
- По налогам правительством РФ принято решение об отсрочке для мобилизованных предпринимателей, а отчетность они будут сдавать в апреле 2023 года, - сообщил он. - По аренде государственной или муниципальной собственности республики будет мораторий на платежи. Что касается частных собственников помещений, то по ним вопросы арендных платежей будут решаться индивидуально.
По его словам, мораторий распространится на платежи в различные фонды господдержки.
- Подобные меры господдержки предпринимателей уже обкатаны во время пандемии COVID-19 и будут задействованы в период мобилизации, - сообщил Чингис Матхеев.
Между тем не все так просто. Частные арендодатели, а их абсолютное большинство, не пойдут на большие скидки по аренде, не говоря уже об отсрочке оплаты - у них высокие издержки.
А что касается мер господдержки, ранее применявшихся в «коронавирусной» эпопее, то о них следует забыть: западные санкции жестко посадили экономику и бюджеты.
- Меры, предлагаемые по аналогии с антиковидными, останутся на бумаге - бюджет РФ на 2023 год принимают с дефицитом 2% от ВВП, сокращены расходы на нацпроекты, - говорит председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. - Депутатам не нужно строить иллюзий, необходимо отработать меры по снижению налоговой нагрузки и помнить, что лишних денег нет и пока не будет.
В этих условиях предприниматели все чаще стараются избавиться от активов любым способом. Как говорил один из известных российских аналитиков, «бизнесу надо продать все, что прикручено, а потом и болты, которыми все это скреплено».
Причем доверенности на управление и продажу долей и собственности приходится порой писать уже далеко от места дислокации бизнеса.
- Генеральную доверенность может заверить начальник воинской части, это предусмотрено законодательством, - сообщил Чингис Матхеев. - Такие случаи уже были.
Курс на Таиланд
Между тем значительная часть представителей малого и среднего бизнеса Бурятии пока решила отойти от дел. Как рассказывают предприниматели, если есть возможность вести бизнес в удаленном режиме, например, сдавая коммерческую или жилую недвижимость, то это продолжают делать за пределами республики. Если не получается, то бурятские бизнесмены стремятся «выйти в кэш». Значительный поток предпринимателей молодого и среднего возраста сегодня, по данным «Номер один», выехал в ЕС, Турцию, Израиль, страны ЮВА и Монголию.
- Я еще в марте, когда все у нас началось, продал бизнес в Улан-Удэ и выгодно купил по «ковидным» ценам три студии в Паттайе, сейчас сдаю их нашим землякам, кто переехал сюда недавно. Их тут много, - рассказывает бывший улан-удэнский предприниматель, попросивший не называть свое имя по понятным причинам.
Работать в поте лица
Впрочем, как жалуется предприниматель, райским отдыхом все это трудно назвать. Ведь улан-удэнец взял в управление под сдачу в аренду еще несколько других квартир. И сегодня ему приходится «крутиться как белка в колесе».
Впрочем, добавляет он, «здесь есть перспектива, туризм начал оживать после ковида».
В Бурятии полагают, что отток предпринимателей продолжит нарастать. Прежде всего тех, кто не имеет в собственности объектов недвижимости и арендует помещения. Среди продающих бизнес на интернет-площадках таких свыше 90%. Бизнес часто просто не в силах платить высокую аренду.
- Я не думаю, что в Бурятии это связано только с отъездом граждан в связи с частичной мобилизацией. Миграционные процессы в регионе активно идут еще с 2014 года, просто с марта этого года экономический кризис у нас усилился и количество платежеспособных клиентов упало. Соответственно, первыми под удар попали предприятия из сферы услуг, от которых легко отказаться, например от турагентств, массажных салонов, а также кофеен и дорогих ресторанов, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - А дальше все стало закручиваться по кругу, кризис спроса начал захватывать и другие сферы предпринимательства.
Пока не видно причин для смены неутешительного для региона тренда.
- Мы с ностальгией вспоминаем начало нулевых годов, они были лучшими для развития предпринимательства, тогда не душили налогами, проверками и штрафами и была перспектива, - говорят предприниматели. - Увы, сегодня этого нет.
Фото: russianstock.ru
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