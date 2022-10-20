Удачная покупка

Экономика и бизнес 20.10.2022 в 16:36

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ООО СЗ «Бургражданстрой» продолжает строительство инфраструктуры ЖК «Мегаполис»
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Текст: Дмитрий Родионов
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В Улан-Удэ через год завершится строительство первой очереди крупнейшего жилого микрорайона в регионе - ЖК «Мегаполис» в 148А квартале Улан-Удэ. И сегодня региональные и муниципальные власти совместно с застройщиком - компанией «Бургражданстрой» - делают упор на развитии транспортной инфраструктуры по линии «ул. Мокрова - п. Энергетик - Спирзаводской тракт - Мегаполис» для размещения объектов социальной инфраструктуры.

Хорошая доступность

Напомним, что в ЖК «Мегаполис», строительство которого сегодня активно продолжается по ранее утвержденному плану, построят 200 жилых 16-этажных многоквартирных домов  в 148 квартале Улан-Удэ. Жилой комплекс активно возводится и включает в себя общеобразовательные школы, детсады, медицинские центры, современные детские и спортивные площадки, парки семейного отдыха, развлекательные комплексы с кинотеатром.

61,2 кв.м.

Причем если раньше до будущего ЖК «Мегаполис» было сложно добраться из-за грунтовой дороги от поселка Энергетик до 148 квартала, то недавно завершился первый этап по реконструкции дороги. И ЖК «Мегаполис» скоро свяжет с центром города Улан-Удэ непрерывная дорожная коммуникация с качественным асфальтовым покрытием, а дорога до центра займет не более 20 - 25 минут. Добавим, что обеспечивать теплом новый ЖК будет расположенная там котельная ООО «Тепловые энергетические системы», имеющая необходимые запасы мощности. Собственная котельная гарантирует надежность теплоснабжения будущим жителям ЖК «Мегаполис», а теплосберегающие технологии и новые приборы учета обеспечат новоселам значительную экономию стоимости коммунальных услуг по сравнению с более древним жилым фондом.

Экология важна

Сегодня, судя по опросам покупателей нового жилья, новоселы все большее значение придают качественной среде и, прежде всего, тишине и чистому воздуху. Увы, центр города и значительные территории Железнодорожного и Советского районов города испытывают сильное загрязнение от печных труб и автотранспорта. И в число приоритетных выходит такой вопрос, как безопасная экология. Расположенный в сосновом лесу, вдалеке от крупных автомагистралей, «Мегаполис» считается одним из самых экологически чистых районов Улан-Удэ.

38,2 кв.м.

Надо успевать

Недавно минэкономики РФ детализировал прогноз по инфляции на 2022 год и период 2023 – 2025 гг. Стоимость товаров в России к концу 2022 года увеличится на 13,2%.  В 2023 – 2025 гг. инфляционное давление продолжится, а деньги будут ускоренно обесцениваться. И, пожалуй, единственной возможностью сохранить и даже приумножить накопления и обезопасить свое материальное положение в будущем остается инвестировать в новую недвижимость. Еще одним плюсом покупки квартиры в ЖК «Мегаполис» является то, что государство гарантирует льготную ипотеку, что на протяжении всего кредитного периода приносит выгоду для новоселов. Но сохранятся ли нынешние уникальные ипотечные предложения по госпрограммам в будущем? Ведь бюджет РФ уже формируется с дефицитом.  Так что успевайте!

77,1 кв.м.

Цена квадратного метра в ЖК «Мегаполис» пока демократична. Если средняя стоимость жилья на вторичном и первичном рынке Улан-Удэ составляет 100 - 120 тыс. рублей, то в ЖК «Мегаполис» цены - от 70 тыс. руб./м². Развитая инфраструктура, экология, доступность кредитования и низкие цены – все эти преимущества становятся решающими факторами при приобретении квартиры в ЖК «Мегаполис» от ведущего застройщика «Бургражданстрой».

Фото: ООО СЗ «Бургражданстрой»

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строительство жилье

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