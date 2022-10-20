Удачная покупка

Напомним, что в ЖК «Мегаполис», строительство которого сегодня активно продолжается по ранее утвержденному плану, построят 200 жилых 16-этажных многоквартирных домов в 148 квартале Улан-Удэ. Жилой комплекс активно возводится и включает в себя общеобразовательные школы, детсады, медицинские центры, современные детские и спортивные площадки, парки семейного отдыха, развлекательные комплексы с кинотеатром.







61,2 кв.м.

61,2 кв.м.

Сегодня, судя по опросам покупателей нового жилья, новоселы все большее значение придают качественной среде и, прежде всего, тишине и чистому воздуху. Увы, центр города и значительные территории Железнодорожного и Советского районов города испытывают сильное загрязнение от печных труб и автотранспорта. И в число приоритетных выходит такой вопрос, как безопасная экология. Расположенный в сосновом лесу, вдалеке от крупных автомагистралей, «Мегаполис» считается одним из самых экологически чистых районов Улан-Удэ.







38,2 кв.м.

38,2 кв.м.

Недавно минэкономики РФ детализировал прогноз по инфляции на 2022 год и период 2023 – 2025 гг. Стоимость товаров в России к концу 2022 года увеличится на 13,2%. В 2023 – 2025 гг. инфляционное давление продолжится, а деньги будут ускоренно обесцениваться. И, пожалуй, единственной возможностью сохранить и даже приумножить накопления и обезопасить свое материальное положение в будущем остается инвестировать в новую недвижимость. Еще одним плюсом покупки квартиры в ЖК «Мегаполис» является то, что государство гарантирует льготную ипотеку, что на протяжении всего кредитного периода приносит выгоду для новоселов. Но сохранятся ли нынешние уникальные ипотечные предложения по госпрограммам в будущем? Ведь бюджет РФ уже формируется с дефицитом. Так что успевайте!





77,1 кв.м.

77,1 кв.м.

В Улан-Удэ через год завершится строительство первой очереди крупнейшего жилого микрорайона в регионе - ЖК «Мегаполис» в 148А квартале Улан-Удэ. И сегодня региональные и муниципальные власти совместно с застройщиком - компанией «Бургражданстрой» - делают упор на развитии транспортной инфраструктуры по линии «ул. Мокрова - п. Энергетик - Спирзаводской тракт - Мегаполис» для размещения объектов социальной инфраструктуры.Причем если раньше до будущего ЖК «Мегаполис» было сложно добраться из-за грунтовой дороги от поселка Энергетик до 148 квартала, то недавно завершился первый этап по реконструкции дороги. И ЖК «Мегаполис» скоро свяжет с центром города Улан-Удэ непрерывная дорожная коммуникация с качественным асфальтовым покрытием, а дорога до центра займет не более 20 - 25 минут. Добавим, что обеспечивать теплом новый ЖК будет расположенная там котельная ООО «Тепловые энергетические системы», имеющая необходимые запасы мощности. Собственная котельная гарантирует надежность теплоснабжения будущим жителям ЖК «Мегаполис», а теплосберегающие технологии и новые приборы учета обеспечат новоселам значительную экономию стоимости коммунальных услуг по сравнению с более древним жилым фондом.Цена квадратного метра в ЖК «Мегаполис» пока демократична. Если средняя стоимость жилья на вторичном и первичном рынке Улан-Удэ составляет 100 - 120 тыс. рублей, то в ЖК «Мегаполис» цены - от 70 тыс. руб./м². Развитая инфраструктура, экология, доступность кредитования и низкие цены – все эти преимущества становятся решающими факторами при приобретении квартиры в ЖК «Мегаполис» от ведущего застройщика «Бургражданстрой».Фото: ООО СЗ «Бургражданстрой»