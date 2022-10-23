Экономика и бизнес 23.10.2022 в 13:41

Бурятия получит отсрочку по кредиту

Дату выплаты долга в почти полмиллиарда рублей перенесли на 2029 год
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Текст: Станислав Сергеев
Бурятия получит отсрочку по кредиту
Законопроект, который планируется внести на ближайшую сессию Хурала, предполагает заключение дополнительного соглашения с Российской Федерацией, которая еще в 2017 году одолжила республике 758 млн рублей.

Часть долга – 303 млн рублей – республика выплатила в 2021 году. Остальную часть суммы Бурятия должна была погасить уже в текущем году. Однако этого не произошло.

Вместо этого в Хурал внесен законопроект, который предполагает иной порядок выплаты остатка долга более чем в 450 млн рублей. 

«Согласно условиям Допсоглашения, реструктурированная задолженность подлежит уплате Российской Федерации в 2023 - 2024 годах по 5,0 % от суммы задолженности, в 2025 - 2029 годах ежегодно равными частями от остатка задолженности», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Судя по всему, федеральный минфин не против такого хода со стороны республики. Очевидно, что причина в нехватке средств республиканского бюджета, особенно на фоне происходящих событий. А учитывая, что в ближайшие два года сумма выплат минимальна, то финансовый прогноз Бурятии, видимо, не слишком-то оптимистичен.

Фото: «Номер один»

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