Экономика и бизнес 24.10.2022 в 17:18

Студенты и школьники посетили «ТимлюйЦемент» в ходе акции «Неделя без турникетов»

Акция дала возможность рассказать ребятам о плюсах работы на заводе
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Текст: Иван Иванов
Студенты и школьники посетили «ТимлюйЦемент» в ходе акции «Неделя без турникетов»
На производственной площадке ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») с экскурсией побывали студенты – второкурсники Каменского филиала ГАПОУ РБ «Политехнический техникум», а также учащиеся Каменской школы №2. Мероприятия прошли в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Основная цель проекта, который реализуется с 2015 года Союзом машиностроителей России и Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям», – формирование системы ранней профориентации подростков и молодежи, направленной на развитие отечественного машиностроения и промышленности в целом.

Благодаря акции Тимлюйский цементный завод посетили 30 студентов, обучающихся по специальностям «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Управление и эксплуатация многоквартирными домами». После вводного инструктажа по технике безопасности и выдачи касок учащиеся и их кураторы отправились на промплощадку, их встретил инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ООО «ТимлюйЦемент» Николай Буторин. Он провел ребят по основным цехам и подробно рассказал о процессе производства «хлеба строек» – цемента – и ответил на вопросы будущих строителей о конструктивных особенностях производственных зданий.

«Мне понравилась экскурсия. Мы своими глазами увидели, как и из чего изготавливается цемент, увидели, как работает оборудование: сырьевые и цементные мельницы, вращающиеся печи… Реальное производство впечатляет! В конце учебного года нас ждет производственная практика. Я бы хотел пройти ее на Тимлюйском цемзаводе», – поделился планами на будущее студент Максим.

Школьников предприятие также не оставило равнодушными. Экскурсию для 24 четвероклассников провел главный технолог ООО «ТимлюйЦемент» Евгений Портнягин. Ребята проехали по территории завода на автобусе, наведались в цеха «Помол» и «Обжиг». Больше всего юных каменчан заинтересовала лаборатория. Вместе с инженером-технологом Ксенией Шакировой они провели испытания клинкера на прочность, весь процесс засняли на камеры мобильных телефонов.

«Профориентационной работе с молодежью мы традиционно уделяем большое внимание: тесно сотрудничаем со многими учебными заведениями, на регулярной основе проводим экскурсии для школьников и студентов. Наша компания заинтересована в привлечении талантливых и перспективных молодых специалистов. Здесь они могут получить новые знания, раскрыть свой профессиональный потенциал и добиться значительного карьерного роста. Акция «Неделя без турникетов» дала возможность еще раз рассказать ребятам о плюсах работы на заводе», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.

Фото: предоставлено «ТимлюйЦементом»
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тимлюйский цементный завод

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