Студенты и школьники посетили «ТимлюйЦемент» в ходе акции «Неделя без турникетов»

На производственной площадке ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») с экскурсией побывали студенты – второкурсники Каменского филиала ГАПОУ РБ «Политехнический техникум», а также учащиеся Каменской школы №2. Мероприятия прошли в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов».Основная цель проекта, который реализуется с 2015 года Союзом машиностроителей России и Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям», – формирование системы ранней профориентации подростков и молодежи, направленной на развитие отечественного машиностроения и промышленности в целом.Благодаря акции Тимлюйский цементный завод посетили 30 студентов, обучающихся по специальностям «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Управление и эксплуатация многоквартирными домами». После вводного инструктажа по технике безопасности и выдачи касок учащиеся и их кураторы отправились на промплощадку, их встретил инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений ООО «ТимлюйЦемент» Николай Буторин. Он провел ребят по основным цехам и подробно рассказал о процессе производства «хлеба строек» – цемента – и ответил на вопросы будущих строителей о конструктивных особенностях производственных зданий.«Мне понравилась экскурсия. Мы своими глазами увидели, как и из чего изготавливается цемент, увидели, как работает оборудование: сырьевые и цементные мельницы, вращающиеся печи… Реальное производство впечатляет! В конце учебного года нас ждет производственная практика. Я бы хотел пройти ее на Тимлюйском цемзаводе», – поделился планами на будущее студент Максим.Школьников предприятие также не оставило равнодушными. Экскурсию для 24 четвероклассников провел главный технолог ООО «ТимлюйЦемент» Евгений Портнягин. Ребята проехали по территории завода на автобусе, наведались в цеха «Помол» и «Обжиг». Больше всего юных каменчан заинтересовала лаборатория. Вместе с инженером-технологом Ксенией Шакировой они провели испытания клинкера на прочность, весь процесс засняли на камеры мобильных телефонов.«Профориентационной работе с молодежью мы традиционно уделяем большое внимание: тесно сотрудничаем со многими учебными заведениями, на регулярной основе проводим экскурсии для школьников и студентов. Наша компания заинтересована в привлечении талантливых и перспективных молодых специалистов. Здесь они могут получить новые знания, раскрыть свой профессиональный потенциал и добиться значительного карьерного роста. Акция «Неделя без турникетов» дала возможность еще раз рассказать ребятам о плюсах работы на заводе», – отмечает управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.Фото: предоставлено «ТимлюйЦементом»