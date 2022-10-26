Сберегаем деньги просто и выгодно





Реклама



И если молодое поколение активно пробует криптовалюту, торговлю на бирже, инвестиционные счета и другие способы приумножения капитала, то люди старшего поколения предпочитают более понятные, надежные и стабильные инструменты. Им важно не дать сбережениям обесцениться, иметь пассивный доход, защитить накопления от кризиса. Для них по-прежнему наиболее востребованным инструментом остается банковский вклад, который с успехом решает все эти задачи.Банковский вклад – это надежно и безопасно. Вклады до 1,4 млн рублей (в том числе с начисленными процентами) застрахованы государством. Проще говоря, если финансовая организация, в которой вкладчик хранит накопления, вдруг останется без лицензии, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернет деньги. Поэтому, выбирая банк для размещения средств, убедитесь, что он является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.Вклад можно подобрать в зависимости от целей. Если сбережения не потребуются вам в скором времени — например, на ремонт или лечение, то лучше положить хотя бы часть денег на вклад от полугода, предусматривающий выплату процентов по окончании срока. Как правило, в этом случае ставка будет выше. Предполагаете, что средства могут скоро понадобиться? Выбирайте вклад с возможностью частичного снятия и пополнения.Дальневосточный банк, один из крупнейших региональных банков на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, уже более 14 лет работает в городе Улан-Удэ. В 2004 году банк одним из первых был включен в реестр участников системы обязательного страхования вкладов. Сегодня он предлагает своим клиентам линейку вкладов с привлекательными условиями. Наиболее востребованными являются вклад «Доходный» со ставкой 7,5% годовых при размещении средств на 186 или 385 дней и выплатой процентов в конце срока, а также вклад «Универсальный», который предусматривает и частичное снятие до минимального остатка в 10 000 рублей, и пополнение. Ставка по нему одна из самых привлекательных на рынке для этой категории вкладов - 6,5% при сроке вклада от 385 дней, действует она на весь срок вклада. При этом вы спокойно распоряжаетесь вашими средствами без потери доходности. Хотите откладывать средства регулярно? В мобильном приложении «ДВ Банк» настройте автоматическое пополнение вклада. После зачисления на карту зарплаты или пенсии в определенный день установленная вами сумма будет автоматически поступать на счет вклада – копить стало легко и удобно!Ставки, которые предлагает Дальневосточный банк, действуют на весь срок вклада. Банк не использует «плавающие» ставки, величина которых зависит от стороннего фактора и может уменьшиться, снизив доходность вклада.