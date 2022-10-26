В Бурятии резко подорожала солярка

В Бурятии резко поднялась стоимость дизельного топлива. Ранее этот вид горючего дешевел или колебался на мартовских уровнях, когда из-за избытка топлива на внутреннем рынке цены сложились более-менее приемлемые для автомобилистов.Однако 25 октября на практически всех АЗС Улан-Удэ и республики стоимость дизельного топлива выросла с 57,5 рублей до 61,7 рублей за литр. В АО «Бурятнефтепродукт» - подразделении компании «Роснефть» - не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив направить письменный запрос.По сведениям «Номер один», причиной подорожания стал рост оптовых цен на дизельное топливо, отгружаемое нефтяными компаниями. Нефтяники несут потери из-за западных санкций, наложенных после начала СВО и они, судя по всему, стремятся закрыть бреши за счёт внутреннего рынка. Кроме того, рост цен частично связан с переходом с летнего на зимнее дизельное топливо, которое традиционно дороже.- Естественно, что дополнительные затраты на перевозку грузов и пассажиров, а транспорт у нас в основном дизельный, тут же постараются переложить на потребителей, - возмущается улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Это приведёт к росту цен по всей цепочке - от производителей товаров и услуг до конечного получателя, то есть населения.Фото: «Номер один»