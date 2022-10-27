В Бурятии будут собирать сельхозмашины из Белоруссии

Глава Заиграевского района Виталий Шальков и гендиректор ООО «Трактор 03» Владимир Колесов подписали соглашение о намерении в реализации инвестиционного проекта «Крупноузловая сборка сельскохозяйственных машин в Бурятии», сообщили в минсельхозпроде республики.Производство откроют на базе старого Новобрянского ремонтного завода. В помещении 1410 квадратных метров имеется свет и подключено водоснабжение. Для запуска проекта необходимо лишь перекрыть крышу, заменить окна и провести косметический ремонт. Реализация проекта планируется на 2023-25 гг.Планируемая мощность производства на первых порах 200 пресс-подборщиков и роторных косилок в год. Далее количество производимой продукции будет увеличиваться. Стоимость проекта оценивается в 120 млн рублей.Реализация проекта будет способствовать модернизации агропромышленной отрасли Бурятии, обеспечению ее сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Сельхозмашины будут собирать из комплектов, поставляемых из Беларуси компанией «Лидсельмаш».Министр сельского хозяйства Галсан Дареев рассказал, что это начало реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита бурятской делегации в Беларусь под руководством главы республики Алексея Цыденова. В ходе визита было проведено совещание, на котором встретились представители бизнеса, банков, торговых организаций и производители сельхозтехники Беларуси. Результатом совещания было подписание соглашения о сотрудничестве.Фото:минсельхоз Бурятии и lidselmash.by