В Бурятии экс-директор авиазавода призвал готовиться к трудным временам

Сегодня на заседании в Хурале Бурятии депутат, бывший руководитель Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых поделился своими опасениями по поводу будущих налоговых поступлений в бюджет.«У нас Алексей Самбуевич (Цыденов, глава Бурятии – прим. авт.) прославился – очень хорошо может бюджетные деньги «пробивать». Но следующий год очень тяжелый по налогам», - заявил он.Авиазавод является одним из крупнейших предприятий-налогоплательщиков республики. Леонид Белых стоял у его руля многие годы и входит в число самых осведомленных о жизни Бурятии людей. В свое время президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Герой труда и лично вручил награду.«Авиационный завод выбился в лидеры. Но в связи с тем, что курс доллара «провалился», естественно, такой прибыли не будет», - публично предупредил он.Депутат спрогнозировал – «резко будет падение. С бюджета будет денег трудно взять».Он призвал рассмотреть заметные предприятия республики на предмет того, как их поддержать, помочь, чтобы поступление налогов увеличилось. «Есть о чем подумать. Такое у меня предложение», - выступил экс-директор.Судя по всему, Леонид Белых имел в виду то, что в будущем «выбивать» средства на нужды Бурятии в федеральном бюджете станет труднее, чем было ранее.