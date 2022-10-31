Экономика и бизнес 31.10.2022 в 11:42

С Tele2 понедельники в Бурятии втройне приятнее

Оператор запустил третью волну акции «Понедельники»
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Текст: Константин Воронов
С Tele2 понедельники в Бурятии втройне приятнее
Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил третью волну акции «Понедельники». В коллаборации с партнерами компания дарит подарки в первый день недели своим абонентам в Бурятии. Клиенты могут выбрать сразу три предложения.

Как сообщили в пресс-службе компании, Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов, поэтому подготовила им подарки в самых востребованных категориях. Каждый понедельник абоненты в Бурятии могут бесплатно получить американо или капучино от Red Cup, дополнительную пиццу от «Додо Пицца», фильм от Wink или книгу от «ЛитРес», скидки на поездку в такси Яндекс Go, обучение в Skillbox, билеты в Kassir.ru и топливо в сервисе Яндекс Заправки.

Воспользоваться предложением можно до 21 ноября включительно. Промокоды на скидки и подарки доступны в приложении «Мой Tele2». Достаточно зайти в раздел «Больше», выбрать подарок и получить промокод, который нужно применить до оплаты покупки у кассира или на сайте партнера акции. Использовать код надо именно в понедельник в период действия акции.

«Уверен, что наши клиенты согласятся, понедельник – не самый легкий день недели. Именно поэтому мы в коллаборации с нашими партнерами решили сделать начало недели абонентов Tele2 легче и приятнее. В списке предложений – только нужные подарки, среди которых 100 рублей скидки на автомобильное топливо, 50 рублей – на такси, 50% при оплате годового обучения на Skillbox, бесплатный кофе и другие. Абоненты могут активировать тот набор предложений, который порадует их именно в этот понедельник, а через неделю – попробовать что-то новое», - рассказал директор бурятского филиала Tele2 Алексей Баиров.

«В современной городской жизни с ее ритмом остается совсем немного времени для маленьких радостей. Наш рецепт – вкусный и бодрящий кофе. В Red Cup работают люди, которые любят и умеют готовить этот напиток. И этой осенью по понедельникам мы вновь приглашаем улан-удэнцев настроиться на рабочую неделю вместе с нами и оценить наш кофе», - комментирует акцию директор сети Red Cup в Улан-Удэ Антон Подолинчук.

«Принято считать, что понедельник – сложный день. В «Додо Пицце» считают, что каждый день – это праздник, и понедельник – не исключение. Убедитесь в этом сами – получите двойное удовольствие с нашей акцией «Пепперони фреш 25 см в подарок при заказе любой пиццы 35 см», - говорит региональный маркетолог «Додо Пиццы» в Улан-Удэ Анна Левицкая.

Фото: предоставлено Tele2
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