Экономика и бизнес 31.10.2022 в 12:35

МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит

С его помощью можно приобрести товар на сумму до 100 тыс. рублей
A- A+
Текст: Константин Воронов
МегаФон запустил в рознице сервис оплаты частями Яндекс Сплит
МегаФон первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями Яндекс Сплит. В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки — достаточно только номера телефона.

Как сообщили в пресс-службе компании, с июня спрос на смартфоны и другие товары в рознице МегаФона активно растет. Вместе с тем увеличивается потребность в рассрочках, кредитах и альтернативных способах оплаты.

С помощью сервиса Яндекс Сплит покупатели могут приобрести любой товар или услугу на сумму от 800 до 100 тыс. рублей. Первый платеж составит четверть от стоимости товара, а остальную сумму покупки можно оплачивать равными частями в течение двух, четырех или шести месяцев. Оформление услуги занимает около двух минут.

«Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растет и уже сейчас составляет 50%. Для оплаты с помощью Яндекс Сплит, в отличие от кредитов, достаточно указать только номер телефона – это уникальное преимущество нового предложения, позволяющее максимально быстро оформить покупку. На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца. Предложение будет актуально накануне приближающихся новогодних праздников, когда спрос на электронику традиционно растет», – комментирует директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

«Наша задача – дать пользователям простой и прозрачный финансовый инструмент, который позволяет удобнее планировать свои покупки. Клиентам не нужно подписывать документы и ждать согласований, весь процесс оформления покупки занимает несколько минут, а условия прозрачные и без мелкого шрифта. Мы видим, что пользователи уже активно используют BNPL-сервисы в онлайне и хотим масштабировать возможности сервиса оплаты частями Яндекс Сплит и на офлайн-покупки», – говорит Юлия Лебедева, руководитель продукта Яндекс Сплит.

В МегаФоне около 80% покупок частями приходится на смартфоны. Также клиенты оплачивают частями наушники и аксессуары.

Фото: предоставлено компанией МегаФон
Теги
сотовая связь

Все новости

В Бурятии повестки скорректировали автокредитование
02.11.2022 в 13:16
Набитый омулем автомобиль задержала полиция в Улан-Удэ
02.11.2022 в 12:41
Вагон «Бурятия» запустили в составе «Дальневосточного экспресса» в Москве
02.11.2022 в 12:27
В школах Улан-Удэ расширили категорию льготников, которые будут питаться бесплатно
02.11.2022 в 12:07
Выпускница Колледжа искусств Алима Готовын стала первой вице-мисс «Азия Сибирь-2022»
02.11.2022 в 11:38
Более 50 млн клиентов Почты России будут получать уведомления с помощью сервиса МегаФон Хаб
02.11.2022 в 11:32
В Бурятии исчезли двое мужчин, отправившихся на рыбалку верхом на лошадях
02.11.2022 в 11:23
Семь авиамаршрутов из Бурятии будут субсидировать в следующем году
02.11.2022 в 10:24
Доступная кастрация
02.11.2022 в 10:00
Изменение правил расчета за общедомовые нужды
02.11.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
Более 50 млн клиентов Почты России будут получать уведомления с помощью сервиса МегаФон Хаб
Это позволит повысить скорость оказания услуг
02.11.2022 в 11:32
В Бурятии московский подрядчик включен в реестр недобросовестных поставщиков
ООО «Гранта Строй» не выполнило работы по содержанию дорог в Баргузинском районе на 2 млн рублей
01.11.2022 в 18:16
Тимлюйский цементный завод вновь получил право использовать знак качества «Сделано в Бурятии»
«Для нас право использовать этот логотип и почетно, и ответственно», заявил гендиректор предприятия
01.11.2022 в 15:12
Жители ДФО работают на унитаз, ЖКХ и ипотеку
Каждый четвертый дальневосточник тратит основную часть зарплаты за неделю
01.11.2022 в 10:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru