Тимлюйский цементный завод вновь получил право использовать знак качества «Сделано в Бурятии»

Врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников вручил управляющему директору ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Александру Волкову сертификат на использование знака качества «Сделано в Бурятии».«Знак выдается безвозмездно сроком на пять лет. Он показывает, что продукция компании произведена в республике и соответствует стандартам качества», – пояснил Алексей Оловянников.Право разместить логотип «Сделано в Бурятии» получают предприятия, зарегистрированные и производящие товары на территории региона не менее года и не имеющие задолженности по налогам.Республиканская комиссия тщательно анализирует деятельность этих организаций – изучает сертификаты, подтверждающие соответствие качества выпускаемой продукции современным стандартам, проверяет санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы. За последние шесть лет товарный знак отличия выдан региональным министерством промышленности, торговли и инвестиций 26 предприятиям.«Для нас право использовать логотип «Сделано в Бурятии» и почетно, и ответственно. Тимлюйский цемент – в числе товаров, которыми республика может гордиться. Производство высококачественной продукции – наша первоочередная задача, и нам она по плечу», – отметил управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.ООО «ТимлюйЦемент» – единственный производитель цемента в Бурятии. За девять месяцев текущего года завод выпустил 314,2 тыс. тонн продукции, увеличив аналогичный показатель 2021 года на 7%. В ассортименте предприятия – семь видов цемента: пять общестроительных и два специальных. Сегодня тимлюйская продукция используется при строительстве крупных инфраструктурных объектов, объектов социальной сферы и жилья в Бурятии и соседних регионах.Напомним, в 2015 году ООО «ТимлюйЦемент» одним из первых в регионе получило право использовать знак качества «Сделано в Бурятии».Узнаваемый сегодня логотип будет снова размещен на биг-бэгах массой 1 тонна.Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»