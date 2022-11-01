Экономика и бизнес 01.11.2022 в 15:12

Тимлюйский цементный завод вновь получил право использовать знак качества «Сделано в Бурятии»

«Для нас право использовать этот логотип и почетно, и ответственно», заявил гендиректор предприятия
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Текст: Константин Воронов
Тимлюйский цементный завод вновь получил право использовать знак качества «Сделано в Бурятии»
Врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников вручил управляющему директору ООО «ТимлюйЦемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») Александру Волкову сертификат на использование знака качества «Сделано в Бурятии».

«Знак выдается безвозмездно сроком на пять лет. Он показывает, что продукция компании произведена в республике и соответствует стандартам качества», – пояснил Алексей Оловянников.

Право разместить логотип «Сделано в Бурятии» получают предприятия, зарегистрированные и производящие товары на территории региона не менее года и не имеющие задолженности по налогам.

Республиканская комиссия тщательно анализирует деятельность этих организаций – изучает сертификаты, подтверждающие соответствие качества выпускаемой продукции современным стандартам, проверяет санитарно-эпидемиологические заключения и другие документы. За последние шесть лет товарный знак отличия выдан региональным министерством промышленности, торговли и инвестиций 26 предприятиям.

«Для нас право использовать логотип «Сделано в Бурятии» и почетно, и ответственно. Тимлюйский цемент – в числе товаров, которыми республика может гордиться. Производство высококачественной продукции – наша первоочередная задача, и нам она по плечу», – отметил управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков.

ООО «ТимлюйЦемент» – единственный производитель цемента в Бурятии. За девять месяцев текущего года завод выпустил 314,2 тыс. тонн продукции, увеличив аналогичный показатель 2021 года на 7%. В ассортименте предприятия – семь видов цемента: пять общестроительных и два специальных. Сегодня тимлюйская продукция используется при строительстве крупных инфраструктурных объектов, объектов социальной сферы и жилья в Бурятии и соседних регионах.

Напомним, в 2015 году ООО «ТимлюйЦемент» одним из первых в регионе получило право использовать знак качества «Сделано в Бурятии».

Узнаваемый сегодня логотип будет снова размещен на биг-бэгах массой 1 тонна.

Фото: предоставлено ООО «ТимлюйЦемент»
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