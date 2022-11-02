В Улан-Удэ «Приборка» перешла на круглосуточный режим

- Сотрудники объединения с пониманием отнеслись к усиленному режиму работы и делают все возможное для повышения производительности труда, - говорит работница одного из цехов Анастасия Филиппова. - Мы очень стараемся. Работаем в три смены. Конечно, у работников помимо дополнительной нагрузки, появился и дополнительный доход. Ведь зарплата зависит от количества отработанных часов.





Улан-удэнское приборостроительное объединение (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех»),в народе – «Приборка», перешло на трехсменный режим работы. Такое решение вполне ожидаемо – ведь объем заказов от минобороны растет. Что касается коллектива, то работники поддерживают это решение. Ведь все понимают, насколько сейчас важно обеспечить рост производительности труда.- Мы по контракту с министерством обороны выпускаем ряд изделий. Объем работ достаточно большой. Мы перешли на трехсменный режим работы. Предприятие с заказами успешно справляется, - рассказал журналистам генеральный директор Улан-Удэнского приборостроительного объединения Владимир Лучников. - На текущий момент оборудование расконсервировано и приведено в рабочее состояние.Конечно, увеличение объемов – это и увеличение выручки. По словам директор предприятия, нынешнее финансовое состояние позволяет строить долгосрочные планы. В том числе – по набору персонала.- Мы рассчитываем, что к нам придут молодые специалисты. И мы совместно будем выпускать, необходимую для страны продукцию, - отметил он. - Нам требуются токари, фрезеровщики, инженеры-конструкторы, технологи, укладчики. То есть, достаточно большой список специальностей, которые нам необходимы.Заработная плата на предприятии достаточно высокая – до 50 тысяч рублей после обучения. Кроме того, ученики получают стипендию.- Если ученик проявляет заинтересованность и умение работать, то, помимо стипендии, еще закрываются наряды, - сказал Владимир Лучников. - Мы очень рассчитываем на молодых людей, которые готовы посвятить себя работе на нашем заводе.Что касается коллектива предприятия, то все восприняли такое решение с пониманием. Ведь все это – на благо родины.Стоит отметить, что, помимо повышения объемов продукции специального назначения, «Приборка» активно развивается в сторону производства продукции медицинского назначения.Так, в этом году предприятие планирует увеличить объем по производству наконечников для дозаторов пипеточных. Более того, новое оборудование позволит активно осваивать и другие пластиковые изделия для медицинских целей. На заводе даже зарегистрировали новую торговую марку - «БайкалМедПласт».Есть движение и по безэлектродным лампам, которые позволяют обеззараживать воздух. Напомним, проработать этот вид продукции для серийного производства поручил лично министр промышленности России Денис Мантуров. И это лишь часть проектов в области здравоохранения.В целом же переход на трехсменный режим свидетельствует о том, что и заводы, и их работники в Бурятии готовы выкладываться, что называется, «на полную катушку».Таким образом, Бурятия показывает пример надежного тыла в условиях агрессии на Россию внешних сил. А в нынешних условиях это очень важно.Фото: «Номер один»