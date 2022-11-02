Экономика и бизнес 02.11.2022 в 16:11

В Улан-Удэ «Приборка» перешла на круглосуточный режим

Директор предприятия Владимир Лучников рассказал о росте объемов работы
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ «Приборка» перешла на круглосуточный режим
Улан-удэнское приборостроительное объединение (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех»),в народе – «Приборка», перешло на трехсменный режим работы. Такое решение вполне ожидаемо – ведь объем заказов от минобороны растет. Что касается коллектива, то работники поддерживают это решение. Ведь все понимают, насколько сейчас важно обеспечить рост производительности труда.

Объемы растут

- Мы по контракту с министерством обороны выпускаем ряд изделий. Объем работ достаточно большой. Мы перешли на трехсменный режим работы. Предприятие с заказами успешно справляется, - рассказал журналистам генеральный директор Улан-Удэнского приборостроительного объединения Владимир Лучников. - На текущий момент оборудование расконсервировано и приведено в рабочее состояние.

Конечно, увеличение объемов – это и увеличение выручки. По словам директор предприятия, нынешнее финансовое состояние позволяет строить долгосрочные планы. В том числе – по набору персонала.

- Мы рассчитываем, что к нам придут молодые специалисты. И мы совместно будем выпускать, необходимую для страны продукцию, - отметил он. - Нам требуются токари, фрезеровщики, инженеры-конструкторы, технологи, укладчики. То есть, достаточно большой список специальностей, которые нам необходимы.

Заработная плата на предприятии достаточно высокая – до 50 тысяч рублей после обучения. Кроме того, ученики получают стипендию.

- Если ученик проявляет заинтересованность и умение работать, то, помимо стипендии, еще закрываются наряды, - сказал Владимир Лучников. - Мы очень рассчитываем на молодых людей, которые готовы посвятить себя работе на нашем заводе.

«Мы очень стараемся»

Что касается коллектива предприятия, то все восприняли такое решение с пониманием. Ведь все это – на благо родины.

- Сотрудники объединения с пониманием отнеслись к усиленному режиму работы и делают все возможное для повышения производительности труда, - говорит работница одного из цехов Анастасия Филиппова. - Мы очень стараемся. Работаем в три смены. Конечно, у работников помимо дополнительной нагрузки, появился и дополнительный доход. Ведь зарплата зависит от количества отработанных часов.


Стоит отметить, что, помимо повышения объемов продукции специального назначения, «Приборка» активно развивается в сторону производства продукции медицинского назначения.

Так, в этом году предприятие планирует увеличить объем по производству наконечников для дозаторов пипеточных. Более того, новое оборудование позволит активно осваивать и другие пластиковые изделия для медицинских целей. На заводе даже зарегистрировали новую торговую марку - «БайкалМедПласт».

Есть движение и по безэлектродным лампам, которые позволяют обеззараживать воздух. Напомним, проработать этот вид продукции для серийного производства поручил лично министр промышленности России Денис Мантуров. И это лишь часть проектов в области здравоохранения.

В целом же переход на трехсменный режим свидетельствует о том, что и заводы, и их работники в Бурятии готовы выкладываться, что называется, «на полную катушку».

Таким образом, Бурятия показывает пример надежного тыла в условиях агрессии на Россию внешних сил. А в нынешних условиях это очень важно.

Фото: «Номер один»
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приборостроительное объединение

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