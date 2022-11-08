Экономика и бизнес 08.11.2022 в 11:46

Корпорация МСП: Через закупки малого объема по 223-ФЗ чаще всего приобретаются ремонтные услуги и оргтехника

На Цифровой платформе уже представлена информация о закупках малого объема от более 600 заказчиков
A- A+
Текст: Иван Иванов
Корпорация МСП: Через закупки малого объема по 223-ФЗ чаще всего приобретаются ремонтные услуги и оргтехника
Услуги по ремонту оборудования и оргтехнику чаще всего приобретают госкомпании при проведении закупок малого объема (до 500 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные сервиса-агрегатора «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ» на Цифровой платформе МСП.РФ.

Помимо услуг по ремонту и техобслуживанию оборудования и офисной техники, госкомпаниями наиболее востребованы услуги в области архитектуры, проектирования, технических испытаний, исследований и анализа, профессиональное обучение, спецоборудование и инструмент, а также лицензионное программное обеспечение.

Около 230 представителей МСП-сектора за шесть месяцев работы сервиса-агрегатора «Витрина закупок малого объема по 223-ФЗ» заключили более 700 договоров поставок своей продукции и оказания услуг почти на 1,16 млрд рублей.

Сейчас на Цифровой платформе уже представлена информация о закупках малого объема от более 600 заказчиков. Данные аккумулируются из 30 источников, включая электронные торговые площадки (ЭТП), их отдельные секции и интернет-магазины заказчиков.

«Для предпринимателей, особенно представителей микробизнеса, сервис «Витрина закупок малого объема» — простой и короткий путь к стабильному рынку сбыта. Это особенно важно в условиях санкций, когда возможности бизнеса для реализации продукции и услуг ограничены. Кроме того, малые закупки — это полезный опыт для тех, кто планирует заниматься поставками по 223-ФЗ. Они проходят без торгов и других долгих процессов. Так как требования к участникам закупок малого объема минимальны, выполнить их по силу даже поставщикам-новичкам. Кроме того, на МСП.РФ мы всегда готовы проконсультировать предпринимателей, помочь с документами и подбором подходящих закупок через сервис «Гид по закупкам», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В числе тех, кто воспользовался возможностями Цифровой платформы МСП.РФ и стал поставщиком в рамках закупок малого объема, компания из Уфы, которая заключила договоры более чем на 36 млн рублей на поставку измерительных приборов, преобразователей давления и другого оборудования. На сумму свыше 26 млн московская фирма теперь поставляет бумагу.

Напомним, сервис «Витрина закупок малого объема» был запущен на МСП.РФ в апреле. Он создавался совместно с ЭТП и не имеет аналогов. По данным Корпорации МСП, чаще всего пришедшие с Цифровой платформы предприниматели пользовались электронной торговой площадкой ГПБ (около 370 договоров), площадкой «Росэлторг» (более 200), АГЗРТ (51), «ТЭК-Торг» (40) и «Сбер-АСТ» (39).

В рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП должен составить 5 трлн рублей к 2024 году.
Теги
малый бизнес МСП

Все новости

Избитого в Улан-Удэ школьника прооперировали в Москве
08.11.2022 в 18:19
В центре Улан-Удэ может появиться пруд с уточками
08.11.2022 в 17:40
Малому и среднему бизнесу Бурятии окажут поддержку
08.11.2022 в 17:09
В Бурятии произошло катастрофическое обрушение цен на древесину
08.11.2022 в 16:29
Кяхтинский район Бурятии хотят превратить в «свободный порт»
08.11.2022 в 16:06
В Бурятии благоустраивают села Заиграевского района
08.11.2022 в 15:56
В Улан-Удэ открыли комфортабельные «апартаменты» для осужденных
08.11.2022 в 15:36
В Улан-Удэ потушили пожар на территории базы
08.11.2022 в 13:44
В Улан-Удэ появились «говорящие» дорожные машины
08.11.2022 в 13:06
Корпорация МСП: Через закупки малого объема по 223-ФЗ чаще всего приобретаются ремонтные услуги и оргтехника
08.11.2022 в 11:46
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 ноября

Читайте также
Малому и среднему бизнесу Бурятии окажут поддержку
Для оказания имущественной поддержки в Минимуществе создана специальная рабочая группа
08.11.2022 в 17:09
В Бурятии произошло катастрофическое обрушение цен на древесину
Кризис уже ударил по «лесным» предпринимателям
08.11.2022 в 16:29
Кяхтинский район Бурятии хотят превратить в «свободный порт»
На юге республики появится огромная зона с таможенно-налоговыми льготами
08.11.2022 в 16:06
В Бурятии призыв уменьшил потребительское кредитование
Население расхотело брать наличные под проценты
06.11.2022 в 17:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru